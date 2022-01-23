تعلم تفعيل الواتس اب بدون شريحة

تفعيل الواتس اب بدون شريحةإنها ممارسة شائعة لدى الجميع حيث يتيح لمستخدمي تطبيق WhatsApp استخدام التطبيق بشكل مريح دون الحاجة لامتلاك شريحة SIM أو رقم هاتف، مما يساعدهم على الاستمرار في استخدام التطبيق حتى لو انتقلوا إلى مكان آخر، ولا يمكنهم الحصول على بطاقة SIM.

تفعيل الواتس اب بدون شريحة

الطريقة الأولى عن طريق رقم الخط الأرضي:

افتح WhatsApp ،ثم حدد بلدك. ثم أدخل رقم الهاتف الأرضي عندما يُطلب منك ذلك.

انتظر حتى تفشل رسالة التحقق SMS قد يستغرق فشل هذه الرسالة بضع دقائق.

بعد ذلك ،انقر فوق “الاتصال بي” ، ثم الرد على المكالمة التي تم إجراؤها على هاتفك المحمول.

خذ الرمز وسجله على ورقة.

أدخل الرمز في التطبيق ،وستكون جاهزًا لاستخدامه.

الطريقة الثانية عن طريق تطبيق TextNow:

تحميل تطبيق TextNow على جهازك.

بعد الانتهاء ،افتح تطبيق Fabulous لبدء إعداد المصباح الخاص بك.

يجب عليك إنشاء تذكير بسيط حتى تتذكر الرقم الذي يوفره التطبيق.

بعد ذلك ،افتح WhatsApp، وحدد بلدك كما كان من قبل ،واكتب الرقم الذي قدمه لك TextNow.

عندما تغلق الهاتف ،ارجع إلى تطبيق TextNow وقم بالرد على تلك المكالمة بعد ذلك، عند انتهاء المكالمة سيُطلب منك إدخال رمز التحقق إذا كنت لا تتذكر الرمز، فعليك إعادة هذه الخطوات من جديد.

بمجرد حصولك على تطبيق WhatsApp، أدخل الرمز الذي تلقيته في صفحة الدفع سيؤدي ذلك إلى تنشيط WhatsApp وسيمكنك من استخدامه.

طريقة تفعيل الواتس اب بدون كود

بالإضافة إلى تنشيط WhatsApp بدون بطاقة SIM ،يمكنك أيضًا تنشيطه بدون رمز باتباع الخطوات التالية:

عادة ،قم بتنزيل التطبيق على هاتفك الذكي ،ثم قم بتسجيل الدخول لتثبيته.

ضع الهاتف المحمول في وضع الطيران.

لتنشيط اتصال WiFi بدون إزالة وضع الطائرة ،اتبع الخطوات التالية: 1. اضغط على زر “الصفحة الرئيسية” مرة واحدة لفتح الشاشة الرئيسية 2. انقر فوق رمز “الإعدادات” في الشريط العلوي من الشاشة الرئيسية ،ثم انقر فوق “Wi-Fi” “لفتح إعدادات Wi-Fi

اكتب رقم الهاتف، ولن تتلقى أي رسائل لأن هاتفك في وضع الطائرة.

سيُطلب منك بريد إلكتروني بديل ،اكتب بريدك الإلكتروني.

اضغط على إرسال، واضغط بسرعة على إلغاء.

سوف تتلقى رمز التحقق ،والذي يجب عليك نسخه. ثم أدخل الرمز في تطبيق WhatsApp.

تخطي التحقق في الواتس اب

من خلال تنشيط WhatsApp بدون بطاقة SIM ،يمكنك بسهولة تجاوز التحقق من WhatsApp ،لتحقيق ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية: ·