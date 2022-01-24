كيفية تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft لهواتف أندرويد وأجهزة الكمبيوتر

من الجدير بالذكر أن لعبة ماين كرافت تعتبر من الألعاب المشهورة بصورة كبيرة للغاية والتي يفضلها العديد من الأشخاص ويرغبون دائما في معرفة الطرق الصحيحة من أجل تحميلها كما تعتبر من الألعاب التي يتم تحميلها واستخدامها من قبل العديد من المستخدمين من جميع أنحاء العالم لذلك سوف نسلط الضوء اليوم على طريقة تحميل لعبة ماين كرافت بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة على جميع الأجهزة الإلكترونية، ماين كرافت هي واحدة من الألعاب المميزة بصورة كبيرة للغاية والمشهورة جدًا والتي حازت على إعجاب الكثير من الأشخاص من جميع الأعمار وكذلك في مختلف دول العالم، ولا سيما في الدول العربية لذلك يجدها الكثير من محبي هذه اللعبة ليتم تنزيله بأسهل طريقة ومجانية دون استخدام فيزا وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي سنرفقها أدناه.

كيفية تحميل لعبة ماين كرافت لهواتف أندرويد

يمكن للاعبين تنزيل Minecraft Pocket Edition مباشرة من متجر Google Play

افتح متجر Google Play على هاتف Android وابحث عن Minecraft Pocket Edition باستخدام شريط البحث.

ستظهر العديد من النتائج على الشاشة انقر فوق الخيار الأكثر صلة يمكنك أيضًا النقر لزيارة صفحة متجر Google Play لمعرفة المزيد من التفاصيل.

اضغط على زر الشراء بعد إجراء الدفع بنجاح انقر على زر التثبيت.

وبحسب الموقع يفضل تنزيل اللعبة من مصادر رسمية حيث إن تنزيل ملفات من مواقع غير معروفة لأطراف ثالثة يشكل خطورة على الهواتف حيث قد تحتوي الملفات على فيروسات وبرامج ضارة.

هناك أيضا نسخة تجريبية من اللعبة متوفرة في متجر Google Play، والتي يمكن للاعبين تجربتها قبل شراء إصدار الجديد.

تحميل لعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر