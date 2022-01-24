شاومي تصدم مستخدميها بسبب هواتف Redmi K50

كشف تسريبات أن شركة شاومي الصينية ، ستقوم برفع أسعار هواتف Redmi K50 القادمة والتي سيتم إطلاقها الشهر المقبل، حيث ستشهد الهواتف زيادة ملحوظة في الأسعار الخاصة بها بأكثر من حوالي ١٠٠ دولار أمريكي كحد أدنى.

وبحسب موقع Gizmochina فإن سعر هواتف شاومى Redmi K50 سيبدأ من 315 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 5 آلاف جنيه مصرى، لنسخة ١٢٨ من ذاكرة التخزين الداخلية و ٦ جيجا بايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي ، والتي تعتبر أصغر نسخة في الهواتف .

ومن المتوقع أن تشهد معظم هواتف العام ٢٠٢٢ زيادة واضحة في الأسعار نظرا للأزمة العالمية التي تمر بها معظم شركات التكنولوجيا ومن بينها شركات الهواتف الذكية نظرا للنقص الهائل للرقائق وأشباه الموصلات المستخدمة في صنع الهواتف بالتزامن مع أزمة سلاسل التوريد التى سببتها أزمتي التغير المناخي، وفيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.

وستأتي هواتف شاومى Redmi K50 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث أو 144هرتز في الثانية، مع دقة تبلغ x 2400 1080 ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتقنيات FPC و Goodix في الشاشة، مع وبجودة عرض 2K .

وستقدم هواتف شاومى Redmi K50 كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعرًا أساسيًا من سوني IMX686 بدقة 108 ميجابكسل ، وكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابكسل، و كاميرا بدقة 8 ميجابكسل بمستشعر OmniVision OV08856 عن بعد ، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل GalaxyCore GC02M1 ، مع كاميرا أمامية للسيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل.

وستعمل هواتف شاومى Redmi K50 بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع أحدث نظام تشغيل من شركة جوجل أندرويد 12 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13 .

وستحتوى هواتف شاومى Redmi K50 على بطارية سعة 4700 مللى أمبير ، مع تقنية الشحن السريع بمعدل 120 واط ، والذى سيساعد الهاتف على شحن البطارية بالكامل في 17 دقيقة فقط.