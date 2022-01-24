شحن شدات ببجي 2022 لجميع المواسم عبر الايدي id والجميع سيشحن بدون كذب

أسهل طريقة للحصول علي شحن شدات ببجي بطريقة رسمية وآمنه وذلك عن طريق الموقع الرسمي للعبة الذي يحافظ علي حسابك ولا يلحق بيه أي ضرر، يكثر البحث عبر الأنترنت عن شحن شدات ببجي موقع رسمي، يكون امن على الحساب والحصول على UC اللازم لشراء المدرعات والأدوات القتالية، التي يحتاج أليها اللاعب للفوز والتمكين في هذا الصدد من البقاء على قيد الحياة بالإضافة الى أمكانية استرداد الهدايا والفوز بالماس والذهب.

شحن شدات ببجي موقع رسمي

الأفضل للاعب في لعبة Pubg Mobail هو الحصول علي شدات من خلال الموقع الرسمي، أيا كان هذا اللاعب في اي مكان ودولة من دول العالم المختلف، وذلك لما يكون للموقع الرسمي للعبة يحتوي علي مميزات في الشحن يكون منها الفوز بالأمان للحساب مع الحفاظ في هذا الصدد على سرية المعلومات فضلا عن ما يحصل عليه اللاعب من هدايا مجانية وعروض متنوعة يتم الإعلان عنها على فترات متقاربة داخل الموقع الرسمي.

موقع شحن شدات ببجي عن طريق الايدي

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها وذلك للحصول علي الشدات في لعبة ببجي موبايل من الموقع الرسمي وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

اولا تسجيل الدخول الى موقع Midasbuy الرسمي للعبة.

والتسجيل في الموقع المشار اليه عبر الأنترنت.

ثم ادخال الايدي ID وهو ما يطلق عليه البعض أسم المعرف الخاص باللاعب والذي يختلف بين شخص واخر.

بعد ذلك نقوم باستكمال بيانات التسجيل عن طريق كتابة دولتك وما لها من كود.

بعد الانتهاء من البيانات المطلوبة على موقع midasbuy يقوم اللاعب بتحديد وسيلة الدفع والشراء للشدات التي يحتاج الي الحصول عليها.

موقع شحن شدات ببجي midasbuy

يمكن للاعب الحصول على الشدات للعبة ببجي العالمية من خلال التسجيل في الموقع الرسمي Midasbuy .

بعد التسجيل يعمل اللاعب على تسجيل الدولة التي ينتمي أليها ثم يقوم بالضغط على كلمة انطلق.

ثم يقوم اللاعب بتحديد العملة الافتراضية للعبة وهي الشدات UC .

ثم يكتب المعرف الايدي وطريقة الدفع ثم الدفع الفعلي الذي يسبق الحصول على الشدات المطلوبة.

ببجي الموقع الرسمي

يعمل موقع pubg midasbuy الرسمي على تقديم العروض للاعبين عبر الشحن والتي تكون مثل الفوز بعدد 6000 من الشدات وذلك عند شراء مثل هذا العدد 6000 شدة، كما يمكن للموقع أيضا المشار اليه تمكين اللاعب من شحن الشدات المطلوبة بالعدد الذي يرغب فيه اللاعب عن طريق رصيد هاتف الجوال وذلك بالنسبة لعدد من الدول العربية من مصر والمملكة العربية السعودية والكويت وغير ذلك كثير من تلك الدول من أمثلة الجزائر وتونس والعراق.