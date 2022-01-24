الحصول علي كوينز في بيس 2021 أضف لحسابك 500 كوينز مجانية بطريقة رسمية

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عمر شويل - جدة الحصول علي كوينز في بيس 2021 ، البعض يشعر بخيبة أمل كبيرة في عدم شحن كوينز PES 2021 Mobile في حسابهم بشكل مجاني. مما يؤدي إلي عدم الدخول في عالم المنافسة وذلك لعدم وجود كوينز مجانية. يقوم بها المستخدم شراء مستلزمات اللعبة من لاعبين مهاريين ذو قوة كبيرة في السرعة واللياقة البدينة وكذلك التسديد من مسافات بعيدة على المرمى. حيث يدخل المستخدم في حالة عدم اللعب بسبب سوء مستوى اللاعبين المتاحين في داخل فريقة. كما أن لعبة إي فوتبول بيس 2021 يتم البدء فيها بلاعبين ضعفاء ومع المنافسة والفوز. يتم الفوز بلاعبين ويتم إضافتهم في الفريق.

ولكن ليس هذا أخر المطاف لأن الآن في إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت الأخير للموبايل تمت بعمل تحديثات هائلة. للحصول على الكوينز وشراء اللاعبين الأقوياء. كما يمكن شراء لاعبين قدامى أعتزلوا اللعبة منذ وقت طويل. واليوم سوف نتعرف معا عن كيف تحصل على كوينز في PES 2021 بطريقة مجانية وطريقة أخرى مدفوعة وذلك من خلال الأسطر القليلة القادمة.

الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 هو أمر هام جدا ولكنه بطئ إلي حد ما في شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. ولكن هي طريقة لا بأس بها في الحصول على ما يقرب من 500 كوينز مجانية شهريا لإضافة أفضل اللاعبين في فريقك كما يتم أيضا تدريبهم حتى يصبحون ذو قوة هائلة. ومن خلال الخطوات التالية سوف تتمكن من الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا.

إذا كان ليس لديك لعبة eFootball PES 2021 على جوالك فيجب تحميلها أولا من جوجل بلاي للاندرويد. كذلك من آبل ستور لهواتف أيفون. وإذا كان لديك اللعبة فلا داعي للدخول في هذه الخطوة.

على جوالك فيجب تحميلها أولا من جوجل بلاي للاندرويد. كذلك من آبل ستور لهواتف أيفون. وإذا كان لديك اللعبة فلا داعي للدخول في هذه الخطوة. ثم فتح اللعبة وينصح يوم الاثنين حيث أن الأسبوع يبدأ من يوم الاثنين في اللعبة. وسوف تقوم اللعبة بخيارك بهدايا يومية من عملة GP. أو شحن كوينز PES 2021 Mobile يوميا. وذلك بمقدار 10 كوينز حتي اليوم الخامس واليوم السادس 20 كوينز و30 كوينز لليوم السابع. وبذلك يتم إضافة 100 كوينز مجانية أسبوعيا ويتم الحصول عليهم من أيقونة الهدايا في الصفحة الرئيسية للعبة.

يوميا. وذلك بمقدار 10 كوينز حتي اليوم الخامس واليوم السادس 20 كوينز و30 كوينز لليوم السابع. وبذلك يتم إضافة 100 كوينز مجانية أسبوعيا ويتم الحصول عليهم من أيقونة الهدايا في الصفحة الرئيسية للعبة. بعد شحن حسابك بمقدار 100 كوينز أسبوعيا و400 شهريا هناك أيضا يمكن الحصول على كوينز أيضا إضافية وهي عن طريق الدخول في المنافسة والتحديات التي تقوم بتنزيلها اللعبة كل ثلاثة أيام حيث عند الفوز يتم إضافة عدد من الكوينز المجاني أيضا. حتى يصل إجمالى عدد الكوينز الشهري إلى 500 كوينز مجانية.

وفي الصور التالية هي تجربتي الخاصة من داخل اللعبة توضح كمية الكوينز الذي احصل عليها أسبوعيا و كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا.

شحن كوينز PES 2021 Mobile

إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت الماضي الذي قامت به شركة كونامي في يوم 16 من ديسمبر 2021 الماضي. حيث أصدرت سيسون ابديت للهواتف وذلك بانتقال لاعبين جدد إلى أنديتهم الجديدة كما قامت ببعض التعديلات وترقية للاعبين الحاليين من مستوى B إلى مستوى A. كما أصدرت أيضا الحصول علي كوينز في بيس 2021 بعضا من العروض المدفوعة وتعتبر هذه طريقة مناسبة ورخيصة ليتم شحن PES 2021 Mobile بطريقة أسرع من الشهرية المجانية ويمكن الحصول على العروض من خلال التالي.

يجب أولا فتح حسابك في اللعبة ثم الضغط على أيقونة عربة التسوق والتي دائما متاحة أعلى صفحة اللعبة يمينا.

كما يجب سوف تظهر أيقونتين يجب خيار منهما وهو MYCLUB COINS.

ثم يتم عرض صفحة العروض الخاصة في لعبة إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت وهو عرض فقط بقيمة 17 جنيه مصري ويتم إضافة 300 كوينز في حسابك بدلا من 100. كما هناك بقيمة 50 جنيها ويتم إضافة 740 كوينز بدلا من 300 فقط. كما يتم الدفع إلكترونيا ببطاقات الدفع المتاحة في دولتك. ويجب ملاحظة أنه يتم شراء الكوينز مرة واحدة لهذا العرض.

والآن لقد تعرفنا سويا كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا. كما تعرفنا أيضا عن كيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021 بطريقة مدفوعة وأمنة. وينصح بعدم الانسياق حول المواقع الأخرى التي تقدم الخدمة لأنها تخترق جوالك حيث أن الطريقة الوحيدة الأمنة هي الطريقة التي تم عرضها في المقالة.