أكواد فري فاير التحديث الجديد 2022 غير مستعملة وصالحة للجميع للحصول علي الهدايا

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عمر شويل - جدة أكواد فري فاير غير مستعملة وصالحة للجميع، عملت الشركة المنتجة للعبة free fire على تخصيص مجموعة من اكواد فري فاير والتي تعمل على تيسير الحصول على السكنات والرقصات والاستمتاع اكثر باللعب والتحدي وتجاوز الصعاب، وهناك من الاكواد الأكثر انتشارا في هذا الصدد مثل كود رقصة العرش وكود سكار تيتان.

أكواد فري فاير صالحة للجميع

أصدرت شركة جارينا فري فاير عدد من التحديثات الأخيرة للعبة في صدد التطوير والترقي والاستمتاع الأكثر، ولشحن جواهر فري فاير، كما أعلنت الشركة المذكورة عن مجموعة من الكودات الحديثة 2022 الصالحة للاستعمال والتي يكون منها:

كود رقصة القلب ZIKS IED6 43SI.

كما أن كود الحصول على رقصة الكرسي Y7KS IER6 23HI.

بينما كود استرجاع الخاص بحساب اللعبة SLPS UJGM PIMR.

كود يعمل في صدد إلغاء الحظر HGKASSLUEPVS.

كودات الجوائز فري فاير

تمنح جارينا Garena من خلال الموقع الرسمي لها كافة مستخدمي اللعبة عدد من الجوائز المجانية عند استعمال كودات فري فاير، وايضا عند استبدال الاكواد، التي تكون في شكل الماس ومجموعات من الذهب والجواهر الإضافية والكودادت الخاصة بعدد كبير من تلك الجوائز حيث يتكون الكود الواحد من 12 حرف ورقم وتكون الحروف كبيرة وصغيرة وتعمل مجمعة على أبزاز ما يريد اللاعب من السكنات والرقصات واسترداد الجوائز وما الى ذلك، ولاستبدال اكواد فري فاير.

اكواد Free Fire 2022 سيرفر الشرق الأوسط

هناك الكثير من كودات لعبة فري فاير الخاصة بسيرفر الشرق الأوسط حديثة 2022 مثل:

كود رقصة العرش وهو الأكثر انتشارا بين مستخدمي اللعبة في الوطن العربي Y76S ILR6 23HI.

وكود سكار تيتان والذي يعطي المزيد من الأسلحة لمستخدمه D4GI D33S D5D4.

بينما كود استعادة اللعبة Y7PS IHR6 23H4.

كود الفاير باس من الكودات المطلوبة ويتمثل في VAVS 2KLP HYTG.

اكواد لعبة فري فاير سيرفر أوروبي

كما عمل موقع غارينا ايضا في هذا المجال من الكودات الحديثة للعبة فري فاير على أبراز عدد من الاكواد الخاصة بالسيرفر الأوروبي والتي تعتبر الأكثر انتشار ويكون منها على سبيل المثال ما يتمثل في كودات التالية:

GAME SCEL EB18 وايضا كود HALL OWEE NG18 .

PALE HSNA JHYF وايضا كود KASU 7ESP 9WEN .

وهذه الاكواد التي قد تم الإعلان عنها بالطريق الرسمي للسيرفر الأوروبي تستعمل بحسب ما تم الإشارة إليه في السيرفر الفيتنامي فقط.