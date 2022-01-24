موقع شحن شدات ببجي موبايل Midasbuy PUBG وخطوات الشحن عبر بطاقة جوجل بلاي

موقع شحن شدات ببجى موبايل، يتطلب الاستمتاع بلعبة ببجى والاستمرار بها الحصول على شدات ببجى اللازمة لشراء كافة الأدوات المطلوبة داخل اللعبة من أسلحة وتغيير الشخصيات وملابسهم وشراء الدبابات والرشاشات وغيرها، وهناك الكثير من المواقع التي توفر شحن شدات ببجى من خلالها ولكن بعضها غير آمنة وقد تكون مهكرة وتخترق حساباتك وبياناتك الشخصية، لذلك سنتعرف فى الآتي على الطريقة الآمنة والرسمية لشحن رصيد شدات ببجى فى حسابك بكل سهولة وبمقابل مادي صغير.

كيفية شحن شدات ببجى

تتمكن من الحصول على شدات ببجى من خلال الموقع الرسمي لشحن الشدات وهو موقع Midasbuy PUBG الذي يوفر لك كل ما تطلبه من شدات عن طريق الـ ID الخاص بك داخل لعبة ببجى، كما يقدم الموقع مزيد من العروض التي تمكنك من شراء أكبر عدد من الشدات مقابل دفع مبلغ مالى قليل ويتميز الموقع بإرسال الكثير من الهدايا والجوائز المجانية من الشدات، ويمكنك شحن شدات ببجى من خلال موقع Midasbuy PUBG من خلال الخطوات التالية:

التسجيل فى الموقع الرسمي لشحن الشدات وهو Midasbuy PUBG.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة فى الخانات المخصصة وإدخال الأى دى الخاص بك فى المكان المحدد.

اربط حسابك على لعبة ببجى بحساب الفيس بوك.

استكمل الإجراءات وقم بالضغط على موافقة.

قم بتحديد عدد الشدات التي ترغب فى شرائها.

اختر طريق السداد المناسبة لك من أجل شحن الرصيد .

يقوم الموقع الرسمي بإرسال الشدات المطلوبة فى حسابك فور قيامك بالسداد ومن ثم يرسل لك الموقع بعض الشدات المجانية.

طريقة شحن شدات ببجى من خلال جوجل بلاى

يمكن لأصحاب الهواتف الذكية بنظام الأندرويد أن يقوموا بشحن شدات ببجى من خلال استخدام بطاقات شحن متجر جوجل بلاى وإضافة الشدات على حسابك فى اللعبة عن طريق رصيد جوجل بلاى الذى قمت بشحنه، ثم الدخول على أحد مواقع الشحن الرسمية مثل Midasbuy PUBG أو موقع شوب تو جيم، واختيار عدد الشدات ويمكن أخذ الهدايا عليهم إذا كانت الشركة توفر ذلك، واستخدام بطاقة جوجل بلاي لشحن شدات ببجي موبايل.