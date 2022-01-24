طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 والمتطلبات التي تحتاجها كي تشتغل على الجهاز grand theft auto

جراند ثفت أوتو 5، يعتبر هذا الإصدار هو نفس جراند ثفت أوتو سان أندرياس، حيث أنه يشابهه كثيرًا، وتدور أحداث اللعبة في مدينة سان أندرياس، وتتميز هذه اللعبة بأنه متاح بداخلها ثلاثة مدن يمكنك الانتقال بينهم بكل سهولة، حيث يفصل بينهم الطرق الريفية، والصحراوية، والمناطق الساحلية المختلفة، وتدور أحداث اللعبة بين ثلاث أشخاص، يبحثون دائمًا عن الأموال، والهجوم على البنوك وسرقتها، كما أنه يوجد لكل شخصية مهمة محددة يجب القيام بها كاملة.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5

انتشر في الكثير من المواقع المتخصصة في مجال برمجة الألعاب، نسخة غير أصلية ومجانية من هذه اللعبة، حيث يعملون على إضافة بعض التعديلات لهذه اللعبة، حتى يتم إصدارها لتكون النسخة الجديدة لعام ٢٠٢٢، ولكن تعتبر هذه الأخبار كاذبة وتضليل لكل من يريد تثبيت اللعبة على هاتفة، فهذه المواقع تقوم بسرقة بياناتك، واختراق هاتفك، ولذلك نحن نقوم اليوم بتوضيح لك الطريقة الصحيحة لتحميل اللعبة على هاتفك والاستماع بها، من خلال هذا المقال.

خطوات تثبيت جراند ثفت أوتو 5

يجب عليك أن تعرف أن هذه اللعبة ليست مدعمة من قبل جوجل بلاي، ولكن مطوري اللعبة يعملون على الاتفاق مع هذه الشركة حتى يتم نزولها رسميًا من خلالها، وسوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة والآمنة لكي تتمكنوا من تنزيل اللعبة على هواتفكم، فقط عليك أن تقوم بإتباع الخطوات التالية:

يجب عليك أولًا أن تقوم بشحن هاتفك، وفتح المتصفح المفضل لديكم.

قم بالبحث عن موقع لروك ستار جيم، وقم بالتسجيل بداخلة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك.

عليك ان تقوم بكتابة اسم اللعبة بداخل مربع البحث.

قم باختيار نظام الاندرويد المتاح في هاتفك.

قم بشحن البطاقة الائتمانية الخاصة بك، لتتمكن من دفع قيمة اللعبة الذي يقدر ب ٣٥ ريال سعودي.

والآن أصبحت طريقة تنزيل اللعبة سهلة وآمنة.

المتطلبات التي يجب توافرها لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 على هاتفك

تحتوي هذه اللعبة على الكثير من التحديثات، لكي تتمكن من الاستمتاع بها، ولكن يجب أن تقوم بتوفير شروط تشغيلها، والتي تتمثل في الآتي: