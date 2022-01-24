تحذيرات جديدة من تبادل البيانات الهامة على تطبيقي واتساب وتيليجرام

توالت تحذيرات جديدة من استخدام تطبيق واتساب وتيليجرام بعدم استخدام الك التطبيقات في تبادل المعلومات الهامة خلال الفترة القادمة، حيث نصحت المخابرات الهندية جميع المسؤولين الحكوميين التابعين للدولة بضرورة الامتناع عن استخدام تطبيقات المراسلة WhatsApp، و Telegram ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركات أجنبية لمشاركة البيانات والمعلومات السرية، حيث حرصت المخابرات الهندية على سرية جميع المعلومات المتداولة وعدم تسريبها لجهات أجنبية، مما يضر بالأمن القومي الهندي.

تحذيرات قوية من تطبيق واتساب وتيليجرام

ومن جانبه أشار موقع “News18” الهندي نقلاً عن مصادر مسؤولة بالدولة الهندية، أن المخابرات الهندية قد وجهت رسالة جديدة لجميع الوزارات التابعة للدولة بضرورة عدم مشاركة أي معلومات سرية عبر تطبيقي تيليجرام وواتساب، حيث طالبتهم أيضاً بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من اجل وقف انتهاك سياسات وإرشادات أمن الاتصالات الوطنية، من أجل المحافظة على جميع المعلومات والبيانات التابعة للوزارة في مختلف المجالات، حرصاً من المخابرات على المحافظة على جميع معلومات الدولة.

وأشارت المخابرات الهندية أن فريق المخابرات الهندية قد قدم بعض الإرشادات الهامة من اجل عقد الفيديو والعمل من المنزل بالتزامن مع مواجهة جائحة كورونا التي ضربت العديد من دول العالم، حيث أكد أحد كبار المسؤولين في الدولة الهندية أن بعض الموظفين غالباً ما يقومون بمسح المستندات السرية ضوئياً وتخزينها على هواتفهم الذكية، وبعدها يقومون بمشاركتها أو إرسالها باستخدام تطبيقات التراسل الفوري الشهيرة مثل واتساب وتيليجرام، والتي تُعد من الأمور الخطيرة التي يجب تجنبها خلال الفترة القادمة وخاصة غن كانت تلك المعلومات أو البيانات سرية وتخص الأمن القومي

وأضاف المسؤول الكبير الذي يتعامل مع الأمن السيبراني ان الأجهزة الذكية الجديدة والعديد من التطبيقات الأجنبية تمثل خطر كبير على الأمن القومي، وأنه يجب تجنب مشاركة ومناقشة القضايا الهامة وخاصة السرية منها، حيث شددت على جميع الوزارات بضرورة تجنب تبادل المعلومات السرية الهامة على التطبيقين السابقين، واستبدالها بالتطبيقات المحلية، مؤكداً أن باكستان والصين يمكنهم دفع برامج تجسس عبر تلك التطبيقات من أجل إلى العديد من المعلومات الهامة التي يتبادلها المسؤولين بالدولة الهندية.