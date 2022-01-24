أهم 4 تطبيقات أندرويد للجوال 2022 لاغني عنها في حياتك اليومية، هناك الكثير من التطبيقات التي تم تصميمها مؤخراً لتسهيل بعض الأمور الحياتية بعيداً عن الترفيه والموسيقى والألعاب، حيث نكشف لكم اليوم عن أبرز تلك التطبيقات بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد. التطبيق الأول هو تطبيق DETOX المفيد جداً في حالة ما إذا كنت من مًدمني مواقع التواصل الإجتماعي،فهذا الأمر سوف يشغل وقتك عن الدراسة أو العمل بالتأكيد، وهنا يأتي دور تطبيق ديتوكس الذي يساعدك على حل هذه المشكلة، وذلك عن طريق غلق شاشة جوالك ومنعك من إستخدام الهاتف لوقت معين تقوم بتحديده. كل ما عليك بعد تنزيل التطبيق سوف يظهر عداد يتم من خلاله تحديد وقت يقوم فيه التطبيق بغلق شاشة جوالك لتذكيرك بمتابعة عملك أو مذاكرتك، ويتم تطبيق الموعد على جوالك مع إستثناء إجراء المكالمات، حيث يتيح إجراء مكالمة واحدة خلال كل عملية غلق للجوال.

أهم 4 تطبيقات أندرويد للجوال 2022

التطبيق الثاني هو تطبيق HIDDEN EYE وفكرة عمله تقوم على تصوير أي شخص يحاول فتح قفل هاتفك، فبمجرد إدخال الرقم السري لهاتفك بشكل خاطئ سوف يقوم التطبيق بإلتقاط صورة بالكاميرا الأمامية. هذا التطبيق يحافظ على أمان جوالك و يكشف لك أي شخص يحاول التطفل على هاتفك، كل ما عليك بعد تنزيل التطبيق النقر على ENABLE HIDDEN EYE، ثم النقر على GOT IT لتفعيل التطبيق ثم النقر على الثلاث نقاط المتتالية أعلى يسار الشاشة، يتم النقر على خيار Camera Strategy يتم إختيار عدد محاولات إدخال الرقم السري الخاطئ حتى يقوم التطبيق بإلتقاط صورة، من خلال النقر على الثلاث نقاط ثم Empty يتم حذف جميع الصور.

التطبيق الثالث من ضمن اهم التطبيقات 2022 للاندرويد هو تطبيق BEATFIND، في الكثير من الأحيان نقوم بسماع أغنية في التلفاز أو المطعم ونتمنى الإستماع إليها مرة أخرى و تنزيلها على الجوال، ولكن لا نعرف إسم الأغنية ولكن عندما يقوم التطبيق بسماع عدة ثواني من الأغنية يوضح لك إسم الأغنية و إسم المطرب ورابط الأغنية على يوتيوب، كل ما عليك بعد تنزيل التطبيق يتم النقر على زر البحث حيث يظهر إسم الأغنية والمطرب و الرابط على يوتيوب.

افضل تطبيقات الاندرويد 2022

التطبيق الرابع والأخير في قائمة افضل تطبيقات الجوال للاندرويد هو تطبيق BACKGROUND ERASER، وهو يعتبر من أفضل التطبيقات التي تعمل على إزالة خلفية أي صورة بشكل تلقائي بضغطة زر واحدة، كما يمكنك إستبدال الخلفية بعد إزالتها بخلفية أخرى، كل ما عليك بعد تنزيل التطبيق النقر على +وإضافة صورة من هاتفك وبإستخدا تقنية الذكاء الإصطناعي يقوم التطبيق بمعالجة الصورة وإزالة الخلفية على الفور، مع النقر على إصلاح لإضافة الأجزاء المفقودة و النقر على الخلفية لإضافة خلفية جديدة.