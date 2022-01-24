تثبيت efootball تحديث 2022 للهواتف الذكية انتقالات اللاعبين الجديدة

Efootball 2021 أفضل ألعاب الفيديو جيم لكرة القدم علي الإطلاق التي تم أصدارها عام 1998 علي يد عملاق الألعاب الإلكترونية اليابانية كونامي وصدر إلي ألان 18 جزء من سلسلة pes إلي الان وكان أصدار اللعبة للمرة الأولي مخصص لمنصة بلايستيشن ثم أكس بوكس بعد ذلك تم الإعلان عن النسخة المخصصة للهواتف الذكية وقد أعلنت كونامي عن تأجيل موعد نسخة Efootball 22 للهواتف الذكية إلي مارس القادم بعد أن كان متوقع أصدارها في نوفمبر الماضي وأعلنت عن تحديثات للنسخة الحالية وتحديث سوق أنتقالات اللاعبين وتعتبر فيفا هي المنافس المباشر للعبة بيس ونتعرف ألان علي طريقة تثبيت اللعبة بالتحديثات الجديدة وعلي أهم مميزات لعبة Efootball 22 الجديدة.

مميزات لعبة pes 22

رسومات لعبة بيس 2022 عالية جدًا، مما يمنحك الشعور بأنك في مباراة كرة قدم حقيقية، وهذا يظهر في التفاصيل الدقيقة. شكل اللاعبين أقرب إلي الحقيقة في لعبة بيس efootball 2022، كذلك عشب الملعب، وهذه من أبرز ملامح اللعبة. تدعم اللعبة العديد من الأنظمة، بما في ذلك Android و Windows و iPhone و PlayStation. لوحة التحكم في لعبة بيس 2022 بسيطة للغاية وغير صعبة لكل المستخدمين كما هو الحال في معظم ألعاب الكرة الأخرى. اللعبة مجانية تمامًا ولا يتعين عليك دفع أي أموال لتنزيلها. الموسيقى التصويرية المصاحبة داخل لعبة بيس 2022 واقعية للغاية وتتغير تلك الموسيقي مع أحداث المباراة أيضًا، وهو أمر رائع حقًا يجعل المستخدمين يشعرون بأنهم في المباراة بالفعل. توفر اللعبة إمكانية اختيار الملعب واختيار عدد من الفرق اثناء بداية اللعبة. لوحة نتائج جديدة. أغاني خلفية جديدة. بطاقات لاعبين جديدة مزخرفة. أطقم موسم 21/22 الخاصة ب PES 22. شعارات الأندية الرسمية.

طريقة تثبيت لعبة Efootball للهواتف الذكية