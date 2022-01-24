أهم أكواد فري فاير الجديدة لشحن الجواهر عبر Garena free fire

أعلنت لعبة فري فاير عن إطلاق عدد من الأحداث الجديدة والمسابقات القوية التي تتطلب مشاركة واسعة من قبل اللاعبين، مع توفير كافة الإضافات والعناصر والمهام الأساسية التي تسهل لهم عمليات القتال والمنافسة، مع توفير أيضًا العديد من الجوائز والهدايا والمكافآت القيمة للاعبين الفائزين، ولمن يبقى على قيد الحياة في النهاية بعد صراع طويلة في بيئة اللاعب مع المنافسين الآخرين، في الوقت الذي يبحث فيه الكثيرين عن كيفية الحصول على الجواهر بشكل سريع لكي تمكنهم من شراء تلك العناصر والمهام بشكل مباشر والحصول على أفضل الإضافات.

أهم أكواد فري فاير

أما عن أهم أكواد فري فاير الجديدة التي يتم تحديثها باستمرار من أجل شحن الجواهر بشكل مجانًا إلى محافظ اللاعبين في اللعبة، فيُمكنكم متابعة الأكواد التالية التي يُمكنكم تجربتها في الخانة المخصصة لها في الموقع الرسمي للعبة Garena free fire، مع مرعاة سريان صلاحية الكود وتكوينه من 12 من الحروف والأرقام، كما يُمكنك ربط حسابك في اللعبة بحسابك في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء تويتر أو فيس بوك أو غيره.

الأكواد

DDFRTY1616POUYT

FFGYBGFDAPQO

MJTFAER8UOP16

SDAWR88YO16UB

NHKJU88TREQW

MHOP8YTRZACD

BHPOU81616NHDF

ADERT8BHKPOU

FFGTYUO16POKH

BBHUQWPO1616UY

F2QA SFGY T5GH

F8IK NBVF R55T

F34R FGBN MKLO

F9IK MNBV CDER

F1QS DFGY 657U

F7UJ MNBV CDER

FHYT 543E WSXC

F8IK MNBV CXSW

F34E RFGB HNML

F0OLKJHB GFDE

F9IK JNBV FDER

F3E4 RTGB NMKI

F2QA ZXCV BHNM

F8IK MNBV CDSE

أما في حالة الشحن المدفوع فيكون من خلال الموقع الرسمي للعبة shop2game، ثم اختيار طريقة الدفع التي سيتم من خلالها خصم القيمة المالية للشحن من حسابك، وليكن من خلال بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك، ثم تسجيل رقم معرف اللاعب الآي دي، ثم اختيار عدد الجواهر التي تحتاجها، ثم الضغط على موافق، مع العلم أنه فور موافقتك على شراء الشحن الجديد سيتم خصم رصيد الدفع من حسابك البنكي، كما سيتم إظهار قيمة وأسعار الجواهر التي قمت بشرائها.