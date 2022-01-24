شحن شدات ببجي موبايل 2022 هتشحن 15000 شدة بطريقة شرعية ومضمونة 100%

شحن شدات ببجي أحد الأمور التقنية التي وضعها مؤسسي اللعبة، وذلك حتى يتمكن اللاعبين من مواصلة اللعب بكل سهولة، فيها يقوم اللاعب بشراء مقتنيات داخل اللعبة منها الأسلحة والملابس وغير ذلك، وكلما تمكن اللاعب من شحن شدات ببجي كلما استطاع ممارسة لعبته ببجي ليس ذلك فقط بل والحصول على مراتب متقدمة فيها.

شحن شدات ببجي ببطاقة ببجي

يتيح موقع بطاقاتي في المملكة العربية السعودية إجراء شحن الشدات باستخدام بطاقة ببجي، ويتم ذلك كما يلي:

يلزم شراء البطاقة من موقع بطاقاتي.

بعد قيام اللاعب بشراء البطاقة سوف يتم إرسال رسالة تحتوي على كود على البريد الإلكتروني الخاص به.

لابد أن يتم إدخال الكود المستلم عبر الدخول على موقع ببجي الرسمي.

يقوم اللاعب بإدخال اسم الـ ID المراد شحن شدات ببجي له، ثم إدخال كود بطاقة ببجي المستلم.

يتم بعد ذلك إدخال رمز التحقق الظاهر أمام اللاعب، ثم النقر على أمر Redeem.

شحن شدات ببجي ببطاقات آيتونز

تعمل هذه الطريقة من طرق الشحن مع الأجهزة التي تعمل بنظام iOS، ويتم فيها اتخاذ الخطوات التالية للقيام بالشحن:

شحن رصيد Apple ID الخاص باللاعب عبر بطاقات آيتونز.

فتح لعبة ببجي من جوال اللاعب مباشرةً، ثم تسجيل الدخول على الحساب المراد شحن شدات ببجي له.

اختيار امر شحن شدات ببجي الموجود داخل اللعبة، ثم اختيار الكمية المرغوب شحنها من شدات ببجي.

اختيار أمر الدفع عبر رصيد ايتونز Apple ID الخاص باللاعب.

يجب الإشارة إلى أن شراء بطاقات آيتونز يتم عبر المتجر السعودي التابع لموقع بطاقاتي، فهو يتيح شراء بطاقات شحن شدات ببجي بأسعار تنافسية داخل المملكة العربية السعودية.

شحن ببجي ببطاقة جوجل بلاي

يلزم الأمر الدخول على متجر جوجل بلاي، ثم شراء بطاقات جوجل بلاي للقيام بشحن شدات ببجي عبر إتباع الخطوات التالية: