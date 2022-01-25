نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى تطبيقات الكاميرا والتصوير للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر تطبيقات الكاميرا والتصوير للاندرويد أحد أفضل الوسائل لإحتراف مجال التصوير الفوتوغرافي، حيث تساعدك تطبيقات التصوير على التقاط الصور الفوتوغرافية بلمسات فنية عالية الجودة وإتقان مراحل التصوير بمختلف الأوضاع، كما أن أغلب التطبيقات المتاحة على متجر جوجل بلاي Google Play Store توفر للمستخدم مجموعة من المزايا والأدوات التي تمكنه من الوصول لمستوى يرضي طموح المستخدم، كما أنها متاحة أغلبها بنسختها المجانية والتي تمنح المستخدم استخدام محدود للأدوات أو استخدام بعض الأدوات دون غيرها، إلى جانب النسخة المدفوعة التي توفر للمستخدم تجربة مثمرة نتيجة استخدامه لكافة الأدوات المتاحة على التطبيق.

تطبيقات الكاميرا والتصوير للاندرويد

قد أصبحت تطبيقات تعديل الصور وتطبيقات مونتاج الفيديو أساس في الهواتف الذكية، ويقوم بتنزيلها عشاق الصور والفيديو والتقاط اللحظات المناسبة بأفضل طريقة ممكنة، وبالرغم من أن جميع الهواتف الذكية مدعومة بتطبيق افتراضي للكاميرا إلا أن تطبيقات الكاميرا المخصصة لأجهزة الأندرويد تضفي المزيد من اللمسات الفنية، التي تجعل من عملية التقاط الصور تجربة مثيرة ومشوقة، فهي تدعم المستخدم بفلاتر مختلفة تساعده على تحسين جودة الصورة ورفع مستوى الإحترافية، كما أن بعض تطبيقات التصوير تضم مجموعة من الأدوات التي تعمل كمؤثرات بصرية وسمعية تمكن المستخدم من التقاط الفيديو بجودة تصوير مذهلة، ليكون الناتج أفضل من المتوقع.

تطبيق Google Camera

يوفر التطبيق للمستخدم تجربة رائعة لإلتقاط أفضل الصور الفوتوغرافية والفيديوهات بجودة ممتازة، إلى جانب بعض الأوضاع الأساسية للكاميرا منها الوضع الليلي Night Sight الذي يمنحك صورة فائقة الوضوح بتفاصيل غنية بالرغم من دعم الصورة بالإضاءة الكافية، إلى جانب وضع Portrait الذي يجعل التركيز الأساسي على وجه الشخص دونما حوله، كما يوفر ميزات التصوير بجودة HDR مع إمكانية التحكم في الضوء وسطوع الألوان للحصول على لقطات فريدة ومميزة، يضيف التطبيق العديد من المميزات مثل خاصية Long Shot لالتقاط مقاطع فيديو سريعة أو عادية، إلى جانب وضع الحركة، فهو يمكن المستخدم من التقاط صور أثناء الحركة بجودة ممتازة واحترافية.

تطبيق الكاميرا Candy Camera

يعد تطبيق كاندي كاميرا من أفضل تطبيقات الكاميرا لالتقاط صور السيلفي للاندرويد لهذا العام، ويرجع ذلك لما يقدمه من مميزات تحسن من جودة الكاميرا الأمامية في الهواتف الذكية، وذلك برغم من توسط جودة كاميرا السيلفي في أغلب الهواتف الذكية وخاصةً من الفئة المتوسطة، ولذلك يضيف التطبيق العديد من المحسنات للصور منها تعديل الإضاء والألوان، والحفاظ على جودة الصورة مع اختيار الإضاءة المناسبة، كما أنه يضم العديد من الفلاتر المحببة لأغلب ملتقطي صور السيلفي والفيديو القصير، ويمكن أيضًا تعديل الصور وإضافة المؤثرات والملصقات لجعلها أكثر حيوية واحترافية، التطبيق متاح مجانًا على متجر Google Play.

تطبيق B612 Camera

تطبيق اللمسات السحرية، يمكنك من التقاط أقوى لقطات الصور والفيديوهات بلمسات من صنعك، فهو يتيح لك الأدوات والمؤثرات لعمل الفلتر الخاص بك من تصميمك ومشاركته مع أصدقائك، يتيح لك الإستمتاع بكاميرا عالية الجودة من حيث التفاصيل والمؤثرات والوضوح والنقاء، من خلاله بإمكانك التقاط الفيديو أو الصور على ذوقك الخاص أو الإستمتاع بتعديل الصور والفيديوهات من خلال لمسات أنيقة وسحرية تعيد الصور للحياة مجددًا، وتحفظ لك لحظاتك المميزة بتصميم خاص بك، يتيح لك هذا التطبيق فرصة الإبداع والتألق من خلال إظهار موهبتك في تصميم الصور والفيديوهات والجمع بينهم، من أجدد تحديثات التطبيق إمكانية إضافة تسجيلات موسيقية مع فلتر العام الجديد.

تطبيق Snapchat

إذا كنت من محبي تطبيقات التواصل الإجتماعي وتطبيقات التصوير الإحترافي، وإذا كنت ترغب بتعديل الصور الشخصية أو بالتقاط الصور مباشرة وتعديلها باستخدام مؤثرات وفلاتر مختلفة، بالإضافة إلى تسجيل مقاطع الفيديو الإحترافية بجودة ممتازة، وتحكم كامل في الأدوات المتاحة للحصول على النتيجة المطلوبة فإن تطبيق سنابشات من أفضل وأقوى تطبيقات الكاميرا وتصميم الفيديوهات والصور، كما أنه يناسب الحسابات الفردية والشخصية والحسابات البيزنس المخصصة للأعمال، مما يتيح للمستخدم خيارات وأدوات إبداعية لا تنتهي، كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي، وعمل حساب سواء للأفراد أو للأعمال، وابدأ مغامراتك المشوقة في مجال التصوير الفوتوغرافي وتعديل الصور.

جمعنا لكم أقوى تطبيقات الكاميرا والتصوير الفوتوغرافي الاحترافي المجانية للاندرويد، ونتابع معكم أقوى تطبيقات العام الخاصة بأجهزة الأندرويد، حيث نوافيكم بأحدث مميزات وإضافتها فتابعونا.