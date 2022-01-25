نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الأرضية Brogramme National لمتابعة الكان الأفريقي مع رقم فك البيس في المقال التالي
ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد 2022، تردد قناة Brogramme National نايل سات، حيث يبحث عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي عن تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات 2022، حتى يستطيعوا مشاهدة بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، فقد أعلنت القناة عبر موقعها الرسمي على تويتر أنها سوف تقوم بنقل مباريات المنتخبات العربية في البطولة، وذلك بعد خروج الجزائر من دور المجموعات من أمم أفريقيا، خروج مخيب للآمال لم يكن أحد يتوقعه لحامل لقب الكان النسخة الماضية بالقاهرة 2019، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نستعرض معكم تردد قناة الجزائر الأرضية 2022 الجديد هوت بيرد، مع توفير رمز وأرقام البيس وطريقة ضبط القناة.
تردد قناة الجزائرية الأرضية
مع وصول بطولة أمم أفريقيا للأدوار الإقصائية واشتعال المنافسة بين الكبار، وتحقيق مفاجئات لم يكن أحد يتوقعها بدأ البحث في تزايد مستمر عن تردد قناة Brogramme National، فقد أعلنت القناة نيتها لنقل جميع مباريات الكان للمنتخبات العربية، وتمتلك القناة أحدث أجهزة البث التليفزيوني حتى تقدم للمشاهد المباريات في أحسن صورة وأنقى صوت، كما أنها تعقد استوديوهات تحليلية لجميع المباريات حتى يعيش المشاهد العربي أجواء البطولة ويستمتع بها.
تردد قناة Brogramme National نايل سات 2022
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11680
|الترميز
|27500
|رمز البيس
|1100000000000000
|الاستقطاب
|H
طريقة إضافة رمز البيس وضبط القناة
ازداد البحث بصورة كبيرة عن طريقة إضافة رمز البيس حتى يتم ضبط القناة على جهاز الاستقبال، وإليكم الطريقة بالتفصيل مع إرفاق فيديوا يوضح الطريقة حتى لا تلتبس عليكم الأمور.
- يتم إعادة ضبط مصنع للريسيفر وهذه خطوة مهمة جداً.
- اختيار قمر النايل سات والنقر على قائمة القنوات “MENU”.
- الضغط على زر “تركيب”.
- النقر على زر إضافة قناة وهو باللون الأحمر في ريموت الريسيفر.
- إدخال تردد القناة الموجود في المقال بشكل صحيح.
- الضغط على زر “بحث” وبعد نزول القناة على الريسيفر تأتي مرحلة إدخال رمز ال”بيس”.
- الضغط على “MENU” ثم تركيب.
- الوسائط المتعددة يتم إدخال الكود المذكور في الفيديو المرفق.
- الدخول على “بيس” يتم إدخال كود البيس بعد النقر على زر إضافة.
الوسوم
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