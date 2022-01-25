نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت الان لعبة روبلوكس ROBLOX على جهازك للاستمتاع بأقوى المغامرات وتعرف مميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة روبلوكس هي الغاية القصوى لمحبي العاب البناء خاصة الأطفال والمراهقين، حيث أن اللعبة تلمس احتياجاتهم الفكرية والعقلية في تطوير الذات من خلال تشييد مكان الأحلام مجسم على اللعبة بشكل حقيقي واستغلال الأفكار والابتكارات في شيء محبب، لذلك نوفر لكم علي موقعنا اهم الطرق لتثبيت لعبة روبلوكس فوريا من خلال الرابط الرسمي المتاح من قبل الشركة المصنعة أو من خلال خطوات التحميل والتعليم من التطبيقات المختلفة للأجهزة المتنوعة.

مميزات لعبة روبلوكس ROBLOX

تشتمل اللعبة على العديد من المميزات كذلك بعض العيوب كالتالي

اشتمال اللعبة علي اكثر من نسخة لملاءمة الميول المختلفة للاعبين.

تنمية مهارة التخيل والابداع والابتكار.

تنمية المهارات الهندسية للأطفال مما يحببهم في مهنة المهندس فيما بعد، كذلك الفنون والابتكار.

كذلك تكوين عالم اجتماعي داخل اللعبة يضم الأصدقاء…وغيرهم.

لكن الإفراط في استخدام اللعبة يسبب للطفل أو المراهق حب العزلة والتخلي عن الحياة الواقعية بالعالم الافتراضي الذي صممه لنفسه خاص وان مرحلة المراهقة تهوى العزلة، لذلك يجب تخصيص وقت محدد يوميا للمستخدم لمزاولة اللعبة ولا يسمح له بغيره.

أما بالنسبة لتحميل اللعبة علي الأجهزة المختلفة مثل المحمول أو التابلت وغيرها فيكون بالدخول عبر الرابط الموحد المتاح من قبل الشركة لتحميل اللعبة علي جميع الأجهزة بالضغط علي الرابط وتتبع الخطوات التابعة له والنقر تثبيت، أو من خلال متجر بلاي ستور لجميع أجهزة الأندرويد أو متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون، حيث تعتبر اللعبة مجانية غير مدفوعة ولكن يتطلب تحميلها وتشغيلها علي الجهاز توفر انترنت متصل طوال فترة تشغيل اللعبة وعند عدم الاتصال بالشبكة لا يمكنك مزاولة اللعبة.

طريقة تثبيت لعبة روبلوكس لأجهزة الكمبيوتر

لتثبيت اللعبة علي أجهزة الكمبيوتر أو الكمبيوتر المصغر يجب تطبيق الخطوات التالية