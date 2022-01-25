هتقبض شهرياً.. تك توك يطرح ميزة جديدة رائعة للمستخدمين لجني الأرباح

يعمل تطبيق تيك توك خلال هذه الفترة على تقديم العديد من الميزات الجديدة والرائعة لجميع المستخدمين، حيث يمضي بسرعة أكبر من أي تطبيق آخر لتوفير تلك الميزات الجديدة والتي منها ميزة تحقيق الربح من التطبيق، حيث يحاول التطبيق في الميزة الجديدة توفير ميزة القبض شهرياً من خلال التطبيق والإنترنت عبر الفيديوهات القصيرة التي يُقدمها منشئ المحتوى خلال الفترة القادمة، وذلك من اجل جذب العديد من المبدعين والمستخدمين للتطبيق خلال المرحلة القادمة بجميع دول العالم.

تيك توك تعتزم طرح ميزة رائعة جديدة للمستخدمين

وبالفعل نجح التطبيق في التفوق على جميع التطبيقات المشابهة له عبر محركات البحث الأكثر في العالم “جوجل كروم” من حيث الاستخدام والبحث عن التفاصيل الخاصة بالتطبيق، وحرص التطبيق خلال الفترة الأخيرة على توفير عدد من الخيارات والأدوات من اجل تقديم الدعم المالي لمنشئ المحتوى عبر تلك المنصة الشهيرة، ويعمل الآن التطبيق على توفير دعم مالي شهري لضمان تحقيق أرباح مالية دون وجود أي عوائق.

حيث يختبر تطبيق تيك توك في الفترة الأخيرة عدد من الخيارات الهامة لتقديم الدعم المالي لمنشئي المحتوى على المنصة، حيث أكد موقع TechCrunch أن التطبيق يختبر الآن ميزة دعم الاشتراكات المدفوعة، حيث ان تلك الميزة الجديدة الرائعة ليست متاحة حالياً في جميع الدولة ، وأنه يتم تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تتضح الميزة بشكل كامل حتى الآن، وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل خلال الفترة القادمة عبر موقعكم ثقفني.

ليس من الواضح للجميع الآن كيف سيتم تنفيذ نموذج الاشتراك المدفوع في التطبيق، ولكنه في حال اختيار منشئي المحتوى تحصيل رسوم اشتراك مقابل المحتوى الخاص به والمعروض على المنصة الخاصة بهم على التطبيق، فمن المتوقع ألا تظهر مقاطع الفيديو الخاصة بهم على صفحات الأشخاص العادين، وإنما سوف تظهر على الأشخاص المشتركين معهم بمقابل مادي فقط وتكون بشكل حصري، كما يختبر التطبيق ميزة أخرى على بعض المستخدمين وهى الإكرامية أو البقشيش، حيث يسمح للمبدعين بقبول الأموال من المعجبين المتابعين لهم ولكن بشرط ألا يقل عدد المتابعين على التطبيق معهم عن 100 ألف متابع.