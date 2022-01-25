الموعد الجديد لتحديث بيس 2022 موبايل مع أهم مميزات وطريقة أضافه تعليق عربي

أعلنت شركة كونامي عن تأجيل تحديث لعبة بيس 2022 موبايل للأجهزة المحمولة من خريف 2021 إلى ربيع 2022. حيث كان الفريق بأكمله يعمل بجد لإصدار التحديث هذا الخريف، ولكن بعد الكثير من التفكير توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقديم الجودة التي تستحقها جميع اللعبين. لذلك قررا تأجيل التحديث والعمل على إدخال تحسينات على اللعبة.

تحديث بيس 2022 موبايل

ونتيجة لذلك، أعلنت الشركة على أن اللاعبين الذين تم تضمينهم في “eFootball 2021” ولكن ليس في “eFootball 2022” عند الإطلاق. ولا توجد خطط لإجراء تغييرات على المعلومات المنشورة ضمن قسم “الأصول داخل اللعبة ونقل البيانات الأخرى”. وتطلب الشركة تفهم أننا قمنا بهذا الاختيار للتأكد من أن تجربتك مع “eFootball 2022” للجوال هي أفضل تجربة ممكنة. تحقيقًا لهذه الغاية، وتقول أيضا نحن نعد بأن هذا الانتظار سيكون يستحق كل هذا العناء.

مميزات التحديث إي فوتبول 2022

تم إطلاق eFootball 2022 بمحرك كرة قدم جديد مصمم للتركيز على المعارك الفردية للسيطرة على الكرة. نظرًا لأننا نستخدم نفس المحرك لكل من وحدة التحكم والجهاز المحمول، يمكنك الانتقال إلى أرض الملعب باستخدام جهازك المفضل.

وأيضا ستضيف التحديثات المستقبلية دعم وحدة التحكم للجوال، مما يعني أنه يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة مواجهة مستخدمي وحدة التحكم في المباريات عبر الإنترنت.

مهما كان الجهاز الذي تختاره، يمكنك مواجهة عشاق eFootball من جميع أنحاء العالم.

قد تختلف الوظائف المتاحة حسب الجهاز.

يقتصر ترحيل الحساب على مستخدمي أجهزة iOS و Android فقط.

لا يمكن التحويل من الهاتف المحمول إلى وحدة التحكم والعكس صحيح.

طريقة تحديث eFootball 2022

يجب عليك اولا تثبيت اللعبة إذا لم تكن مثبتة علي جهازك.

ثم بعد ذلك الدخول علي متجر اللعاب وابحث عن اسم اللعبة.

وثم سيظهر لك ثلاثة نقاط في أعلى الشاشة اضغط عليهم.

ثم قم بتفعيل اختيار Enable auto-update.

بعد تفعيل ذلك الخيار سيكون متاح لك التحديث فور نزوله.

يمكن التعرف أيضا علي كيفية أضافه تعليق باللغة العربية.

التحقق إذا كان التحديث سيعمل علي هاتفك

ستحتاج إلى تأكيد الأداء على جهازك بعد التحديث. نظرًا لأن التطبيق قد لا يتم تشغيله على بعض الأجهزة، تأكد من ربط بياناتك في eFootball PES 2021 مسبقًا.