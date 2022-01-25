موقع كود فري فاير الرسمي أحدث اكواد فري فاير 2022 كودات صالحة للجميع تعمل 100%

موقع كود فري فاير 2022 الرسمي للحصول علي كودات غير مستعملة وصالحة للجميع للحصول علي عدد لا نهائي من الجواهر والهدايا للعبة free fire، تتمثل اكواد فري فاير في عدد من الحروف والأرقام المتجمعة، والتي تعمل على استبدال الكودات بالجوائز والمكافآت الكثيرة، التي يمكن للاعب الحصول عليها والفوز بها عن طريق الموقع الرسمي للعبة Garena free ،fire واستعمال تلك الكودات وكتابتها في الفراغات المخصصة لها بداخل الموقع المشار اليه وتكون بعدد 12 من هذه الحروف والأرقام.

موقع كود فري فاير

هناك العديد من اكواد فري فاير 2022 التي اعلن عنها موقع كود فري فاير وهو مركز قارينا الرسمي، وتكون هذه الاكواد صالحة للجميع ويكون منها ما يأتي:

تلك الكودات التي يتم تخصيصها من أجل الحصول على الرقصات بداخل اللعبة من رقصة العرش وأيضا رقصة القلب.

كودات الجوائز والتي يتم استبدالها عبر موقع قارينا فري فاير بهدف الفوز بأعداد متزايدة من الجواهر.

اكواد السكنات التي تعمل على حصول اللاعب على كمية من السكنات والمدرعات الصالحة للعب.

كود الفوز بالماس والذهب والعديد من جوائز مركز Garena للشحن.

اكواد فري فاير

كودات لعبة Free Fire السيرفر الأوروبي والتي تعمل على السيرفر الفيتنامي فقط في الوقت الحالي ويكون منها:

كود HALL-SCEL-EB18

بالإضافة الى كود PALE-HSNA-JHYF .

كود KASU-7ESP-9WEN و PNVN-26UK-NWSH.

هناك أيضا كود PNVN-26UK-NWSH وكود GAME-SCEL-EB18 .

اكواد فري فاير 2022 سيرفر الشرق الأوسط

هناك من الكودات السريعة الغير مستعملة الصالحة للجميع خاصة بسيرفر الشرق الأوسط في لعبة فري فاير ويكون منها مايلي:

Death m1014 Cahaya وهي من كودات الهدايا وأيضا الفوز بالجواهر التي تتألف من عدد من الاكواد.

ثم هناك كود رمز الهدايا واسترداد المكافآت SCAR-BLOOD-MOON-LOODBOX.

وأيضا كود سريع لهدايا فري فاير Maniac MP40.

ثم يوجد كود غروب الشمس رمز الهدايا الشرق الأوسط trap-famas.

الكود رمضان رمز هدايا اللعب من مركز غارينا AK-Watre-Balloon.

كودات فري فاير الجزائر