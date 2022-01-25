تعلم | عمل نسخة احتياطية للاندرويد بطريقة سليمة

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عمر شويل - جدة عمل نسخة احتياطية للاندرويد ، تسهل الهواتف الذكية الآن حفظ الملفات والبيانات ،لذلك أصبح من الضروري عمل نسخة احتياطية كاملة لهواتف Android للاحتفاظ بكل ما يحتويه الهاتف، والعودة إليه في حالة فقد أي شيء من الهاتف، أو قد يؤدي أي نوع من الضرر إلى فشل الهاتف القدرة على استعادة هذه المعلومات، في حالة فقدها أو تلفها أو سرقتها، مفيدة للغاية يمكن حفظ الملفات بعدة طرق، كما يمكن حفظ الصور ومقاطع الفيديو.

عمل نسخة احتياطية كاملة للاندرويد

تعتمد الطريقة الدقيقة لعمل نسخة احتياطية من بيانات الهاتف على الحالة وتعتمد على المعلومات التي يتم نسخها احتياطيًا. هناك عدد من التطبيقات التي يمكن استخدامها لعمل نسخ كاملة لبيانات الهاتف من أي نوع ، وأخرى للصور والفيديو وملفات الصوت فقط.

في هذه الحالة، لن تكون هذه الطريقة مفيدة في نسخ الرسائل النصية وجهات الاتصال على نظام Android، لذلك يجب أن تعرف المعلومات المراد نسخ المعلومات أولا حتى تتمكن من اختيار الطريقة المناسبة لذلك.

قم بعمل نسخة احتياطية من هاتف Android الخاص بك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك

لعمل نسخة احتياطية كاملة من Android على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،اتبع الخطوات التالية:

قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB. افتح Android Backup باستخدام مدير الملفات بجهاز الكمبيوتر. حدد خيار “النسخ الاحتياطي الكامل”. اختر مسار ملف النسخ الاحتياطي. اجمع الملفات والصور التي تريد تنزيلها وضعها في مجلدها الخاص. حدد مربع “تشفير الملفات” إذا كنت ترغب في حماية محتويات النسخة الاحتياطية. انقر فوق ابدأ ،وسيكتمل النسخ الاحتياطي بعد قليل.

تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق لإجراء نسخ احتياطي لنظام Android ،ولكن هناك أحيانًا تعقيدات صعبة في نسخ ملفات النظام الخاصة بالهاتف بالإضافة إلى بعض التطبيقات.

برنامج mobiletrans لعمل نسخ احتياطي

للتغلب على عيوب الطريقة السابقة ،يمكن استخدام بعض البرامج التي تساعد في عمل نسخة احتياطية كاملة من Android على الكمبيوتر ،بما في ذلك برنامج mobiletrans ،من خلال الخطوات التالية:

قم بتحميل وتثبيت برنامج mobiletrans على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

انقر فوق النسخ الاحتياطي ،وسيقوم البرنامج بتشغيل نسخة احتياطية.

قم بتوصيل الهاتف بكابل USB بالكمبيوتر.

سيفتح الكمبيوتر الذي يبحث عن هاتف الملفات والمجلدات الموجودة على الهاتف.

اختار زر ابدأ النقل.

اكتملت عملية النسخ ونقل البيانات ،وستتمكن من الرجوع إلى هذه النسخة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

استعادة النسخة الاحتياطية للأندرويد

أتاحت Google عدة طرق يمكن من خلالها عمل نسخة احتياطية كاملة على الأجهزة المحمولة. تتضمن خيارات النسخ الاحتياطي هذه حفظ بيانات النسخ الاحتياطي على الهاتف المحمول ،أو حفظ بيانات النسخ الاحتياطي على ذاكرة سحابية ،أو نسخ بيانات النسخ الاحتياطي إلى جهاز آخر عبر Bluetooth أو Wi-Fi.

تطبيق صور جوجل

يقوم التطبيق بعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف ،ويحفظها في ذاكرة سحابية بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها في أي وقت.

خدمة عمل نسخة احتياطية للاندرويد من جوجل

تساعدك هذه الخدمة من Google في استعادة آثار النسخ الاحتياطي الكامل من Android. يتم إجراء هذه النسخة الاحتياطية عند تثبيت Android، وهي مدرجة ضمن النسخ الاحتياطي وإعادة تعيين> استعادة النسخ الاحتياطي.

قم بفتح إعدادات من على الهاتف. اختار شخصي. اضغط زر النسخ الاحتياطي. انقر زر إضافة حساب. انقر زر القفل وقم بكتابة كلمة السر.

يحتاج البعض إلى نسخ جميع أجهزة Android احتياطيًا ،ويحتاج البعض الآخر إلى نسخ ملفات محددة فقط احتياطيًا ،لذلك هناك العديد من الخيارات لتنفيذ رغبات كل شخص وفقًا لاهتماماته.