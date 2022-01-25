نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد الأصلية كاملة 2022 وشروط تشغيل GTA V APK في المقال التالي

عمر شويل - جدة جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد ، حيث يمكن الآن حاملي هذه الهواتف التي اجتاحت العالم بنظامها الذكي يمكن الآن الحصول على إحدى نسخ لعبة Grand Theft Auto التي أنتشرت بشكل كبير منذ دخولها على الأجهزة المكتبية في عام 2001. كما تتوالى النسخ والإصدارات والتحديثات المختلفة ولكن بتصاميم مختلفة. كما يختلف أيضا كل إصدار عن الأخر في الحجم. واليوم سوف نسرد لكم كيفية الحصول على لعبة Grand Theft Auto: Vice city على الهواتف الذكية بدون الدخول على أي مواقع تسرقك وتخدعك. كما سنعرض لكم أيضا شروط تشغيل GTA V APK من خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا معي التالي.

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد

الحصول على لعبة GTA V للاندرويد فايس سيتي الآن أصبح سهلا. والآن يمكن الدخول من خلال جوالك المحمول إلى عالم المغامرة والإثارة. ضع سماعة الرأس لديك وأفتح اللعبة واستمتع حيث أنت الآن وصلت إلى المسار الصحيح الذي سيسرد لك خطوات تشغيل لعبة Grand Theft Auto: Vice city على هاتفك بدون أي مجازفة بهاتفك.

أولا عزيزي القارئ يجب شحن جوالك والدخول على متجر جوجل بلاي.

ثانيا أبحث من مربع البحث عن أسم لعبة Grand Theft Auto . ثم الضغط على بحث.

. ثم الضغط على بحث. عدة نتائج في الصفحة الأولى ويجب أن نختار منها لعبة GTA V الأصلية فايس سيتي.

فايس سيتي. ثم إحضار بطاقتك الائتمانية والتي تحمل أي شعار فيزا أو ماستر كارد كما يتم التأكد من رصيدها هل يكفى أم لا؟ حيث أن يتم دفع 20 ريال سعودي ثمن اللعبة على جوجل بلاي.

بعد الدفع ننتظر قليلا وسوف تتم عملية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي على الجوال بنجاح.

شروط تشغيل GTA V APK 2022

شركة روك ستار جيم تصدر تصاميم كبيرة وخيالية لتدخلك في عالم الأكشن ولكن تعتبر جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد من النسخ التي إمكانيتها متوسطة كما أنها تعمل على مواصفات للهواتف المتوسطة وهي المواصفات التالية.

تعتبر مساحة لعبة Grand Theft Auto: Vice city قليلة بالنسبة لباقي إصدارتها حيث أن مساحتها 3 جيجا فقط.

قليلة بالنسبة لباقي إصدارتها حيث أن مساحتها 3 جيجا فقط. كما يجب تشغيل الجوال بذاكرة عشوائية 4 جيجا رام.

كذلك المعالج يجب أن يكون من الفئة المتوسطة والمتواجد في معظم الجوالات الحالية وهذا كافي لتشغيل GTA V APK فايس سيتي.

الآن بإمكانك الحصول على جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد بسهولة ورسميا من الخطوات التي عرضناها في الفقرات السابقة. كما تعرفنا سويا على شروط تشغيل لعبة Grand Theft Auto: Vice city إصدار 2022 للجوالات الحديثة. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.