نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلم | طريقة فتح حساب باي بال وكيفية إرسال وإستقبال الأموال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب باي بال، أتاح الإنترنت إمكانية إرسال الأموال واستلامها بسهولة في البلدان حول العالم ،وهناك العديد من المواقع التي تتيح إرسال واستقبال الأموال عبر الإنترنت. يعد Paypal أحد أكبر المواقع التي تتيح لك إنشاء حساب بسهولة. هذا الموقع ورقم الضمان الاجتماعي أو رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك آمنان والأكثر أهمية. ولكن في حالة توفر بطاقة Visa أو MasterCard ،يمكنك استخدامها.

احتياجات إنشاء حساب باي بال

يجب ضمان فعالية وإمكانية استخدام PayPal في الدولة ،حيث إن PayPal موجود في بعض البلدان ومحظور في بلدان أخرى. على سبيل المثال ،يوجد PayPal في أكثر من مائتي دولة حول العالم ،ومن بين هذه الدول العربية مصر والجزائر والمغرب.

طريقة فتح حساب باي بال تجاري

بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بتسجيل حساب PayPal، يجب أن يسجلوا باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع Paypal

التسجيل للحصول على حساب.

انقر فوق الزر “حساب جديد” في الجزء العلوي من الصفحة.

املأ النموذج، مع التأكد من إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص ب PayPal

أدخل عنوان الموقع.

انقر فوق عبارة “البدء” ،ثم انقر فوق “إنشاء حساب”. ثم انقر فوق “اختيار خطة للعمل”. حدد حزمة الأعمال ،وانتقل إلى الخطوة التالية.

املأ المعلومات المطلوبة على الموقع ،وقم بتعيين كلمة مرور قوية ،واتبع التعليمات لإكمال التسجيل.

سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني لمنشئ المحتوى ،بعد تسجيل الدخول إلى الموقع.

عندما يتم التحقق من الحساب ،انتقل إلى موقع البنك لإضافة بطاقات الائتمان الخاصة بك.

إذا لم يتم إرسال الرسالة النصية بعد 60 ثانية، فحاول الاتصال برقم مختلف أو على شبكة أخرى إذا كانت الرسالة لا تدخل البطاقة، فانقر فوق العبارة (اربط حساب مصرفي).

يجب كتابة معلومات بطاقة الائتمان تمامًا كما هو مطلوب.

يجب على المستخدم تحديد مبلغ غير محدد يجب دفعه من خلال PayPal ،أو من خلال أي موقع آخر يرغب المستخدم في استخدامه.

تكمل هذه الخطوات عملية إنشاء الحساب على PayPal ،ويمكن استخدامها في أي وقت.

تفعيل الحساب التجاري لباي بال

بعد تأكيد بريدك الإلكتروني وكلمة المرور وبطاقة الائتمان الخاصة بك، يجب أن تتلقى رسالة تحتوي على رابط تأكيد الحساب، والتي يمكن من خلالها تأمين حسابك، ويجب إدخال بطاقة ائتمان.

يجب إدخال البطاقة، وسوف تظهر قائمة بالأرقام أو المسامير للمستخدم اختيارها. يجب إدخال رقم البطاقة أو اكتب (Visa أو MasterCard) وتاريخ انتهاء الصلاحية وكلمة المرور.

يجب على المستخدم الضغط على أيقونة “حفظ” ،وسيتم إرسال رسالة إليه توضح رصيده. سيرى المبلغ المأخوذ من الحساب المصرفي ،وهو تكلفة تسجيل حساب PayPal.

يمكن طلب السداد في غضون يوم واحد ،ثم من الحساب المصرفي المراد تحويله إلى المحفظة الرقمية ،ثم من المحفظة الرقمية إلى البطاقة المستخدمة ،وبعد ذلك تقوم بإدخال الرمز المكون من أربعة أرقام (المكون من أربعة أرقام) ،المأخوذ من البنوك خدمة الزبائن.

ملاحظة: عادةً ما يتكلف إنشاء حساب في PayPal دولارين ،وعادة ما يكون إرسال الأموال عبر حسابك مجانيًا.

إرسال واستقبال الأموال في PayPal

كما ذكرنا ،يمكن إرسال الأموال عبر خدمات الإنترنت ومن خلال PayPal. أوامر الاستيراد والتصدير كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب PayPal الخاص بك ،ثم انتقل إلى أعلى الصفحة ،وانقر فوق تلقي المدفوعات وإرسالها. ستظهر قائمة للمشتري ،والتي يجب أن يختار منها شراء عنصر بدلاً من عنصر أو خدمة. في حالة إرسال الأموال باستخدام ePay ،تحتاج إلى إدخال البريد الإلكتروني للمستلم ،ستظهر المربعات بعد ذلك ،المربع الأول يتضمن العملة المستخدمة ومبلغ الدفع ،والمربع الثاني يتضمن الملاحظات وعناوين الشحن ،وتنتهي هذه المرحلة بالضغط على زر المتابعة. يجب على المستلم الذي يتلقى طلب الدفع: النقر فوق عبارة “طلب المدفوعات” الموجودة في الجزء العلوي ؛ أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم الذي تريد استلام الأموال منه ؛ اضغط على متابعة وتنتهي هذه المرحلة بتأكيد الرسالة والضغط على زر الإرسال.

مميزات حسابات باي بال التجاري

Paypal هي أكبر وأشهر خدمة دفع إلكتروني في العالم. تستخدم هذه الخدمة للدفع من خلال مواقع الويب مثل eBay. تدفع بعض هذه المواقع مقابل التأشيرات السياحية ،بينما يسمح البعض الآخر للتجار بشراء وبيع المنتجات.

هو وسيط آمن للمدفوعات المالية ،يحمي الموقع بيانات بطاقة الائتمان ،ويحميها من الاحتيال في المبيعات.

وسيط للمساعدة في حل النزاعات وإعادة الأموال بين البائع والمشتري.

يتم إجراء تحويلات الأموال بسهولة وأمان.

لإجراء المدفوعات ،يمكن للمستخدم الدفع بأي عملة يريدها ،لأن الموقع يدعم أكثر من خمسة وعشرين عملة.

باي بال يدعم اللغة العربية بسلاسة.

توجد بعض الاختلافات بين الحسابات الشخصية والتجارية في PayPal. الحساب الشخصي لصاحب العمل هو المكان الذي يتم فيه تخزين أموالهم. الحساب الشخصي للنشاط التجاري هو المكان الذي يمكن لصاحب العمل فيه تحويل الأموال من الحساب الشخصي للشركة إلى الحساب الشخصي للمالك.

الحساب الشّخصي

PayPal هي خدمة تحويل أموال إلكترونية تتيح للمستخدمين شراء الأموال أو بيعها أو منحها أو تلقيها. يتوفر PayPal للجميع ،بغض النظر عن العمر أو الجنسية ،ولا توجد رسوم لاستخدام PayPal. لكي تتم عملية الشراء ،يجب أن تكون إحدى البطاقتين موجودة (Master Card أو Visa Card) ،ويجب أن يكون لدى المشتري حساب PayPal.

الحساب التّجاري

هي طريقة دفع تتميز بالسداد السريع وبدون رسوم والقدرة على سداد الديون والفواتير عبر الإنترنت.