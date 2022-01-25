نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولي Programme National على النايل سات والناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولي Programme National على النايل سات ضمن أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكود ديفوار في دور 16 من كأس الأمم الإفريقية من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم خلال الساعات الحالية، وذلك بعدما أعلن التليفزيون الجزائري عن بث عدد من مباريات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة بالكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير، وحتى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخباً عربياً، ويعد التليفزيون الجزائري من أهم القنوات المفتوحة التي تذيع بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعدما قامت القناة بنقل مباراة الافتتاح من البطولة، ومباريات المنتخب الجزائري في دور المجموعات، ومن خلال المقال، نتعرف على تردد قناة الأرضية الجزائرية الأولي على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولي Programme National

حققت قناة الأرضية الجزائرية الأولي نسبة مشاهدة كبيرة جداً خلال الفترة الماضية، وذلك بالتزامن مع نقل مباريات أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون خلال الفترة الحالية، كما أن القناة تنقل عدد من مباريات الفرق والمنتخبات الجزائرية في البطولات الإفريقية، والتي تقام على أرض الجزائر، كما أن الجزائرية الأرضية تقوم بعرض العديد من البرامج والفقرات الاجتماعية، وغيرها من الأعمال الدرامية الجزائرية والعربية، والتي غالباً ما تلقي اهتمام ومتابعة كبيرة من جميع المتابعين في أرجاء الوطن العربي، كما قام التليفزيون المغربي بإجراء عدد من التحديثات على الجزائرية الأرضية لتنال رضا جميع المتابعين، فقد أصبحت القناة تبث بجودة عالية HD خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت القناة يتم بثها بالجودة العادية SD.

مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

أعلنت التليفزيون الجزائري عن بث عدد مباريات الفرق العربية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لهذا العام، وذلك بعد خروج المنتخب الجزائري من دور المجموعات، وقد قام تردد الأرضية الجزائرية على النايل سات بنقل مباراة تونس ونيجيريا عبر القناة، كما ستكون مباراة مصر أمام كوت ديفوار منقولة من خلال التليفزيون الجزائري أيضاً ليكون تردد الجزائرية الأرضية أحد أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار على النايل سات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ضد كوت ديفوار ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم غد الأربعاء الموافق 26 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب جاموها وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

ضبط تردد قناة الأرضية الجزائرية الأولي على النايل سات