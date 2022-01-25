كيفية تثبيت لعبة ترك سيميولايتر للاندرويد محاكاة قيادة النقل الثقيل Truck Simulator

إن لعبة ترك سيميولايتر للاندرويد من الألعاب الحديثة التي يجد فيها اللاعب متعة القيادة الصعبة من خلال السير في الأماكن الوعرة بعربات النقل الثقيل مما يشعرك بناء على ما يوجد في هذه اللعبة الشيقة من رسومات محاكاة الواقع انك بداخل هذه الطرق بصورة فعلية وعليك تخطي الصعوبات وإلا تتعرض للانهيار وارتكاب الحوادث التي يجب تفاديها والخروج سالما.

لعبة ترك سيميولايتر للاندرويد

من أجمل ألعاب سيارات الأندرويد تأتي لعبة صهريج النقل من ألعاب النقل الثقيل، الذي يدخل اللاعب في عالم القيادة الوعرة التي تكون تحت ظروف صعبة للغاية، إذ يسير اللاعب بعربة نقل النفط من اجل توصيله من مكان إلى آخر وسط صعوبات يجب من اجل تحملها المثول أمام عدد من المواجهات والعمل على الاختيار الجيد للسيارة السريعة التي تتمتع في نفس الوقت بالكياسة والبطء مما يتوافق مع الظروف التي تحيط بالسيارة أثناء السير.

مميزات ألعاب شاحنة الطرق الصعبة

تعتمد لعبة ترك سيميولايتر للاندرويد على عدد من المميزات يكون منها

هذه اللعبة من ألعاب محاكاة الواقع للنقل الثقيل.

يتعرض سائق الشاحنة في هذه اللعبة إلى بيئة وعرة ثلاثية الأبعاد أثناء السير تجعل من اللعبة مغامرة شيقة.

يحيط باللعبة العديد من الظواهر الطبيعية والمناخ الصعب من مطر ورعد وبرق.

كما يمكن للعواصف الرملية الهبوب بأقصى سرعة أثناء سير اللاعب بالشاحنة مع أحاطة السيارة بالضباب الكثيف.

هذه اللعبة من الألعاب المجانية التي تتصف بالمغامرة والتشويق.

ما تحتاج إليه لعبة شاحنات للاندرويد

تتطلب لعبة Truck Simulator للاندرويد إلى حجم 61M

كذلك تحتاج إلى هاتف اندرويد 5.0 والأحدث.

والإصدار الحالي لها هو 4.

كما بلغت عمليات التثبيت للعبة على الهواتف اكثر من 10.000.000

كيفية لعب Truck Simulator

عليك في هذه اللعبة الاستمتاع بالقيادة الحقيقية لشاحنة نقل وقود من بداية عملية النقل وتعبئة الشاحنة بالوقود اللازم إلى التأكد من مقدار الزيت بشاحنتك والبدء في التحرك بحيث تتفادي كافة ما تتعرض له الشاحنة في طريق الوصول منذ التحرك إلى إتمام هذا الوصول في المكان المخصص له، وعليك في هذه اللعبة الالتزام والحرص الشديد في القيادة من اجل أن لا تفقد الشاحنة ولا تفقد حياتك أيضا.