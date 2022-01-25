نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود فتح القناة الجزائرية الأرضية وطريقة تنزيل القناة على النايل سات لبطولة كأس أمم أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود فتح القناة الجزائرية الأرضية وطريقة تنزيل القناة على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا، تم إعلان خبر مؤكد حول بث مباراة منتخب مصر و منتخب كوت ديفوار مجاناً على القنر الصناعي نايل سات، وذلك على القناة الجزائرية الأرضية حيث قامت القناة الجزائرية الأرضية بنقل مباراة تونس و نيجيريا، لذا سوف يتم نقل المباراة مجاناً على الجزائرية الارضية ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.

كود فتح القناة الجزائرية الأرضية

من المقرر انتظام القناة الجزائرية الأرضية في نقل جميع مباريات المنتخبات العربية في حال فوز المنتخبات و صعودهم إلى دور ال 16 ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كل ما عليك هو النقر على زر MENU في الريموت كنترول ثم النقر على أيقونة التركيب، عبر النقر على زر تغيير مستوى الصوت يتم التحكم في الإعدادات ثم اختيار إعدادات الهوائي و النقر على OK، حيث يتم فتح قائمة الترددات و الاقمار الصناعية يتم التأكد من أن القمر الصناعي هو نايل سات الجديد، ثم النقر على قائمة الترددات لفتح جميع الترددات على جهاز الإستقبال.

طريقة تنزيل القناة على النايل سات

نجد في أسفل الشاشة أربعة خيارات على شكل دوائر للإضافة، الحذف و البحث وغيرهم، يتم النقر على زر الإضافة عبر الريموت كنترول مع تطابق لون الزر و الدائرة، ثم يتم إدخال بيانات تردد القناة الجزائرية الأرضية المجانية هو ( 11680 )، الإستقطاب أفقي و معدل الترميز ( 27500 ) ثم النقر على OK، إذا تم إظهار رسالة بأن التردد متواجد من قبل يتم حذف التردد ثم إضافته مرة أخرى علماَ بأن زر الحذف بجانب زر الإضافة أسفل الشاشة.

طريقة إضافة كود فتح القناة

بعد التأكد من وجود إشارة قوية على التردد يتم وضع علامة صح أمام التردد والنقر على بحث أو بدء البحث مباشرة، تظهر رسالة بحث الشبكة يتم النقر على لا ثم OK حيث نجد تنزيل على الفور القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات الجديد، و الكود أو الشفرة الخاصة بالقناة الجزائرية هي ( 1100001100000000 )، إذا كان لديك معالج SUN PLUS كل ما عليك هو التوقف عند القناة و النقر على زر 0 لإضافة الكود، إذا كان لديك معالج GX كل ما عليك لإضافة الكود هو النقر على زر F1 من الريموت كنترول لفتح القناة الجزائرية الأرضية ومشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية.