أسهل طريقة لتحميل لعبة GTA 5 للاندرويد والايفون التحديث الأخير خطوات أمنه 100 %

أسهل طريقة لتحميل لعبة GTA 5 للاندرويد والايفون ، تتميز سلسلة العاب جاتا بمختلف أصداراتها بالكثير من التطورات التي لم يسبق وجودها في باقي الألعاب الإلكترونية الموجودة علي مختلف متاجر الألعاب الإلكترونية ، ومن أكثر الإصدرات المميزة هي لعبة لعبة GTA 5 ويمكنكم الاطلاع علي خطوات تحميل جراند ثفت أوتو 5 من خلال الفقرات التالية تابعوا.

طريقة لتحميل لعبة GTA 5 للاندرويد والايفون

لجميع عشاق لعبة جراند ثفت أوتوالإصدار الخامس والمميز لذلك اللعبة ، الذين يبحثون علي مختلف مواقع التواصل الإجتماعي عن كيفية تحميل GTA 5 بأكثر الطرق أمان وحماية لاجهزة الايفون والاندرويد ، إليكم نقدم خطوات تحميل جراند ثفت أوتو 5 من خلال الأسطر القادمة وهي كالتالي:

تأكد عزيزي القاريء أولا من ضرورة أتصال هاتفك بشبكة الأنترنت. ثم الدخول علي جوجل بلاي لهاتفك الاندرويد ،أو بالدخول علي بلاي ستور لهاتفك الايفون. أضغط علي خانه البحث وأكتب أسهل طريقة لتحميل لعبة GTA 5. أنقر علي كلمة بحث لبدء عملية الوصول إلي الصفحة الرسمية للعبة. بعد أن يتم الوصول إلي الصفحة الرسمية ل لعبة جراند ثفت أوتو 5 الأصلية . أضغط علي تشغيل لعبة gta 5 للاندرويد . سوف تستغرق عملية التحميل بضعة دقائق عليك أن تنتظر. بعد أن تنتهي عملية تحميل GTA 5 قوم بعملية تثبيت GTA San Andreas الاصليه للاندرويد . لتتمكن من تثبيت اللعبة عليك أن تتبع الخطوات المذكورة في الفقرة السابقة. بعد الأنتهاء من التثبيت عليك أن تقوم بربط اللعبة بحساب الفيس بوك الخاص بك . الأن يمكنك بدء تشغيل لعبة gta v الاصلية والأستمتاع باجواء المغامرة التتي تتميز بها اللعبة.

كيفية تشغيل لعبة gta 5 للاندرويد

يأخذك GTA V بعد أن يتم الأنتهاء من تحميل لعبة gta v الاصلية ، سوف تعمل المهمة الأولى كبرنامج تعليمي يرشدك عبر سلسلة من الإرشادات حول كيفية التحكم في شخصيتك، يتضمن ذلك الحركات المعتادة مثل المشي والجري والتصويب وإطلاق النار والقيادة وغيرها من الأشياء الأساسية التي ربما تعرفها بالفعل إذا كنت قد لعبت ألعاب GTA السابقة. حرك شخصيتك من خلال استخدم الخطوات التالية لتحريك شخصيتك عندما تسير على الأقدام. اولا المشي: استخدم العصا اليسرى على أجهزة الألعاب أو مفاتيح WSAD على الكمبيوتر لتحريك شخصيتك. استخدم العصا اليمنى أو الماوس لتوجيه شخصيتك وتغيير عرض الماوس.

Sprint: اضغط على “X” (Playstation) أو “A” (Xbox) أو Left Shift (PC) للعدو.

الانتقال السريع: اضغط على “Square” (Playstation) أو “X” {Xbox) أو مفتاح المسافة (PC) للقفز وسيمشي إلى الأمام. هجوم الاشتباك الخفيف: اضغط على “Square” (Playstation) أو “B” (Xbox) أو “R” (الكمبيوتر الشخصي) لتنفيذ هجوم قتال خفيف

هجوم الاشتباك الثقيل: اضغط على “X” (Playstation) أو “A” (Xbox) أو “O” (الكمبيوتر الشخصي) لتنفيذ هجوم اشتباك ثقيل أثناء القتال.

الأن نكون قد وصلنا إلي نهاية مقال اليوم الذي قدمنا من خلالها طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto 5 للاندرويد وكيفية تشغيلها نتمني أن نكون قد أفدناكم .