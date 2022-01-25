تثبيت لعبة roblox وطريقة الحصول علي Robux مجانا 2022

لعبة roblox واحدة من الالعاب ثلاثية الأبعاد التي تتميز بشهرة واسعة حول العالم خاصة بين فئة المراهقين وهي واحدة من الألعاب الاونلاين المتوفرة علي منصة بلايستيشن وأكس بوكس وأندرويد وآي أو إس وتعتمد اللعبة علي قيام اللاعبين بإنشاء الشخصيات الرقمية الخاصة بهم مما يخلق نوع من الأبداع من خلال صنع الألعاب الخاصة بهم مع وجود تأثيرات صوتية مميزة أثناء اللعب ويقوم اللاعبين بأختيار الملابس المناسبة وتزويدهم بما يحتاجو إلية والعملة المستخدمة في اللعبة هي robux ويتم أستخدامها للحصول علي بعض المميزات المتطورة مثل الملابس المميزة والحيوانات الأليفة ونتعرف ألان علي طريقة تثبيت لعبة ROBLOX للهواتف الذكية وطريقة شحن robux مجانا.

طريقة تثبيت لعبة ROBLOX

في البداية تأكد من أتصال هاتفك بشبكة الانترنت.

ثم نقوم بفتح متجر التطبيقات الخاص بهاتفك.

بعد ذلك كتابة ROBLOX في صندوق البحث في الأعلي.

ثم نقوم بالضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجوار اللعبة ليتم التحميل وتصبح جاهزة للعب.

أسعار شحن robux

اشتراك يمنحك عدد 450 Robux بقيمة اشتراك شهري يبلغ مقداره 4.99 يورو شهريًا. وسيمكنك هذا الاشتراك من الحصول على 450 Robux مجانية إضافية.

هذا الاشتراك يمنحك عدد 1000 Robux بقيمة اشتراك شهري يبلغ مقداره 9.99 يورو شهريًا. وسيمكنك هذا الاشتراك من الحصول على 1000 Robux مجانية إضافية.

يمنحك هذا الاشتراك عدد 2200 Robux بقيمة اشتراك شهري يبلغ مقداره 20.99 يورو شهريًا. وسيمكنك هذا الاشتراك من الحصول على 2200 Robux مجانية إضافية.

كما يمنحك هذا الاشتراك عدد 4500 Robux بقيمة اشتراك شهري يبلغ مقداره 49.99 يورو شهريًا، وسيمكنك هذا الاشتراك من الحصول على 4500 Robux مجانية إضافية.

يمنحك هذا الاشتراك عدد 10000 Robux بقيمة اشتراك شهري يبلغ مقداره 99.99 يورو شهريًا، وسيمكنك هذا الاشتراك من الحصول على 10000 Robux مجانية إضافية.

أو من خلال التطبيقات التي تمكنك من الحصول على شحن Robux مجانا من خلال العديد من المهام التي تقوم بفعلها من أجل هذا.

تطبيقات للحصول علي robux مجانا

يوجد العديد من الطرق الشرعية من أجل الحصول علي Robux بطريقة مجانية حيث يوجد العديد من التطبيقات التي تعطي لك Robux مقابل بعد المهمات البسيطة مثل الأجابة عن بعض الاسئلة أو مشاهدة الفيديوهات ومن هذة التطبيقات تطبيق Strong Granny وتطبيق Robux Master.