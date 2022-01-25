شحن شدات ببجي موبايل 2022 أكبر عدد من الشدات بكل سهولة في 3 دقائق

شحن شدات ببجي اكتشف بعض اللاعبين أن استخدام بطاقاتهم الائتمانية، أو الفيزا، أو الماستر كارد، أنها طريقة سهلة وسريعة، إلا أن هناك المزيد من اللاعبين يرغبون في التعرف على طريقة الاستخدام للحصول على الشدات في لعبة ببجي، وسوف نقدم لكم التفاصيل الخاصة باستخدامها من خلال هذا المقال.

شراء شدات ببجي بالفيزا

شدات أو UC ببجي هي عبارة عن عملة العملة افتراضية، تجعل اللاعب يستطيع أن يشتري ما يحتاج إليه من ومعدات وملابس، وأسلحة وأدوات حماية المتوفرة في اللعبة، ومن أشهر طرق الشراء هي الفيزا، الباي بال، الماستر كارد، وجميعها تشترك في الإجراءات الآتية:

الخطوة الأولى هي استعراض العروض المتوفرة لعبة ببجي، وأن نحدد فئة الباقة الذي ترغب في الحصول عليها.

بعد اختيارك للباقة المناسبة، سوف يتم عرض أيقونة الشراء، قم بالنقر عليها.

سيتم إعادة توجيهك بصورة آلية، وسوف يظهر لك خيار إضافة بطاقة ائتمان أو سحب ألي.

في هذه الخطوة قم بكتابة البيانات المطلوبة مثل تاريخ الانتهاء ومدة صلاحية البطاقة.

إدخال كل المعلومات المطلوبة مثل اسمك رباعي، والمدينة، والعنوان، والرمز البريدي.

تأكد من كتابة البيانات بشكل دقيق ثم إضغط على خيار حفظ.

هنا يطلب منك كتابة كود الهاتف، وتكون بذلك انتهيت من الحصول على شدات ببجي.

كيفية شراء شدات لعبة ببجي

لكي يكون بإمكانك التغلب على المنافسين لك في لعبة ببجي، وتستطيع الحفاظ على حياتك لأطول فترة ممكنة، حازل إضافة المزيد من شدات ببجي لذا ينبغي عليك إتباع الخطوات الآتية: