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عمر شويل - جدة عروض العودة إلى المدارس خصومات مكتبة جرير %50 على الجوالات والشاشات، يتوفر هواوي ميت بوك دي 15 حجم 15.6 بوصة الجيل العاشر انتل كور I5، إنتل يو اتش دي جرافيكس سعة 256 جيجا بايت، بسعر 2399 ريال بدلا من 2899 ريال خصم 17%، يتوفر هواوي ميت باد برو كمبيوتر لوحي واي فاي حجم 12.6 بوصة سعة 256 جيجا بايت ثماني النواة، بسعر 2999 ريال بدلا من 3599 ريال خصم 16% ضمن عروض العودة إلى المدارس.

عروض العودة إلى المدارس مكتبة جرير

يتوفر لينوفو تاب ام 8 كمبيوتر لوحي 8 بوصة شبكة الجيل الرابع سعة 32 جيجا بايت رباعي النواة، بسعر 499 ريال بدلا من 599 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس هواوي ساوند اكس سماعة متنقلة بلوتوث، بسعر 699 ريال بدلا من 1399 ريال خصم 50%، تتوفر تيرتل بيتش إير فورس سماعة رأس للألعاب ركون 70 مع ميكروفون محيطي، بسعر 99 ريال بدلا من 189 ريال خصم 47%، تتوفر ضمن خصومات مكتبة جرير على الإلكترونيات هايبر اكس كلاود ميكروفون ثنائي الإتجاه منفذ صوت 3.5 مم، بسعر 49 ريال بدلا من 99 ريال خصم 50%.

خصومات مكتبة جرير على الجوالات

يتوفر جوال سامسونج جالاكسي A52 S سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام تقنية الجيل الخامس، بسعر 1499 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 10%، يتوفر ضمن خصومات مكتبة جرير على الجوالات جوال هونر 50 سعة 256 جيجابايت 8 جيجا رام الجيل الخامس، بسعر 2099 ريال بدلا من 2499 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس على الجوالات و الإلكترونيات جوال شاومي ريدمي نوت 10 إس سعة 128 جيجا بايت و6 جيجا رام الجيل الرابع، بسعر 799 ريال بدلا من 949 ريال خصم 15%.

عروض مكتبة جرير على الشاشات

يتوفر شاومي ريد مي 9A سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام مع تقنية الجيل الرابع، بسعر 349 ريال بدلا من 399 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن عروض جرير على الإلكترونيات أسوس روج ستريكس جي 15 كمبيوتر محمول حجم 15.6 بوصة AMD، بسعر 3799 ريال بدلا من 4599 ريال خصم 17%، يتوفر سكاي ورث شاشة تليفزيون 50 بوصة دقة 4k الترا اتش دي اندرويد LED، بسعر 1599 ريال بدلا من 2499 ريال خصم 36% ضمن عروض العودة إلى المدارس.