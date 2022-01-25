نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدمان الهاتف.. 4 طرق رائعة وبسيطة تُخلصك فوراً من تلك المشكلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح إدمان الهاتف الذكي مثير للعديد من المستخدمين خلال هذه الفترة، حيث حلت الهواتف الذكية محل الكثير من الأنشطة اليومية لدى المثير من المستخدمين، كما انها أصبحت من الأشياء الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية خلال هذه الفترة، حيث أصبحت صندوق لأسرار الحياة والدراسة والعمل والعديد من المجالات اليومية، ويقوم خلال هذه الفترة العديد من المستخدمين بقضاء مهامهم باستخدام الهواتف الذكية، حيث أصبح الوقت الذي يقضي عليه بعض الأشخاص على الهاتف كبير للغاية من أي وقت مضى لذا سوف نقدم لحضراتكم بعض الخطوات الهامة للتخلص من ذلك الإدمان للهواتف الذكية.

طرق تُخلصك من إدمان الهاتف

من جانبه أوضح موقع “Gadgets To Use” أن إدمان الهواتف الذكية خلال هذه الفترة أصبح يشكل خطراً كبيراً على الصحة العقلية والجسدية، كما أنه يُضيع الوقت بشكل كبير ويفقدك النشاط اليومي والمهام التي من الممكن أن تقوم بها بشكل سليم، حيث يوجد عدد من الطرق البسيطة والرائعة التي تُساعدك من الحد من إدمان الهاتف الذكي والتي منها:

مراقبة الاستخدام

تحتوي هواتف أندرويد على ميزة رائعة وهى ميزة مراقبة استخدامك للتطبيقات الموجودة على الهاتف الذكي الخاص بك وجميع الأنشطة والعادات المتعلقة بك على الهاتف، حيث يمكنك من خلال مراجعة ميزة Digital Wellbeing التعرف على التفاصيل، أما بالنسبة لهواتف آيفون فيوجد ميزة مشابهة للميزة السابقة تسمى Screen Time، حيث تمنح المستخدم نظرة مفصلة عن عاداتك الرقمية، وتكشف عدد المرات التي استخدمت فيها تطبيقات مختلفة، وكذلك مدى تردد الإشعارات على الهاتف، كما يمكنك لتعرف على متوسط الوقت الأسبوعي لاستخدامك الهاتف الذكي.

إيقاف الإشعارات

تُعد الإشعارات او الإخطارات من الأشياء الهامة التي تقوم بتشتيت انتباه المستخدم، كما أنها تُساعد على استخدام الهاتف بكثرة، حيث يقوم العديد من مدمني الهواتف الذكية بفتح تلك الإشعارات من أجل التعرف عليها، حيث يجب تفعيل وضعيه عدم الإزعاج أو توقف الإشعارات.

الحد من النشاط اليومي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

يوجد بعض التطبيقات الهامة التي تُخبرك بمدى استخدامك للوقت الذي تقضيه على التطبيق، كما أنه تنصحك بتقليله ومنها تطبيق انستجرام منصة الصور الشهيرة والتي يوجد بها الملايين من المستخدمين، ويمكنك حماية الهاتف من التجسس من خلال الدخول على اربط السابق.

ضرورة حذف التطبيقات التي تعمل على تشتيت الانتباه

عند ملاحظة المستخدم لميزات مراقبة الشاشة والاستخدام للهاتف، سوف تجد أمامك أكثر التطبيقات استخداماً على الهاتف الخاص بك، وفي حال اعتقادك أن تلك التطبيقات تُدمر الوقت وتعمل على تشتيت الانتباه فيجب حذفها فوراً.