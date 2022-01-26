تعرف على طريقة تثبيت لعبة فورت نايت Fortnite بطريقة رسمية

تثبيت لعبة فورت نايت بطريقة رسمية هي الأكثر تداولا على المواقع الإلكترونية وتثبيتها محل اهتمام الكثير من الشباب حول العالم، وقد جنت الشركة المالكة للعبة ملايين الأرباح منذ إصدار اللعبة وحتى الآن وتثبتها يتزايد يوميا، وبما أن اللعبة تناشد المهارات القتالية الخيالية يجعل جميع الشباب في لهفة وشوق لتحميلها فمن خلالها يستطيع الشخص التنفيس عن الضغط والتوتر خاصة المراهقين، ومن المميز في اللعبة أنها تناسب جميع المراحل العمرية المختلفة، لذلك سنوضح طريقة تثبيت اللعبة عبر موقعنا في هذا المقال.

تثبيت لعبة فورت نايت الطريقة الرسمية

تعتبر لعبة فورت نايت واحدة من ضمن ألعاب الفيديو الشهيرة التي وصلت إلى شهرة واسعة جعلتها تنافس العديد من الألعاب الأخرى جعلتها تكتسح مكانه كبيرة وتكون جماهيرية عالية خاصة من الشباب، وبالرغم من أن اللعبة لا يمكن تحميلها بواسطة المتاجر المختلف مثل ابل ستور ، كذلك بلاي ستوري إلا أنه يمكن تحميلها مجانا على الأجهزة المختلفة عبر الرابط الذي وفرته الشركة المالكة على موقعها الرسمي أو من خلال الدخول على موقع الشركة المصنعة للعبة وتتبع خطوات التثبيت كما يجب.

طريقة تثبيت لعبة فورت نايت لأجهزة للكمبيوتر

بسبب ارتفاع نسبة البحث عن تثبيت لعبة فورت نايت بعد بحث متواصل حرصنا على توفيرها إليكم عبر موقعنا بالطريقة الرسمية الصحيحة بتتبع الخطوات التالية

استفسر عن موقع الشركة وحاول معرفته عبر بحث جوجل.

تتبع الخطوات بالنقر على زر التالي.

سجل دخولك على الرابط الظاهر أمامك على اللعبة.

انتظر لثواني قليلة، ستجد اللعبة متاحة على جهازك.

يمكنك التحكم بها ونقلها في الملف الراغب به علي جهازك.

عقب الخطوات السابقة افتح اللعبة من جهازك.

ثم قم بإدخال الايميل الخاص بك على اللعبة.

بذلك يمكنك اللعب في أي وقت تشاء.

تثبيت اللعبة علي جهازك اللعب عليها يتطلب توفر اتصال كافي بشبكة الإنترنت أثناء التحميل أو اللعب، كما تتطلب اللعبة توفر مساحة كافية على الجهاز، وبنفس طريقة التحميل على أجهزة الكمبيوتر يتم التحميل على أجهزة الموبايل من خلال تطبيق جوجل من على الإنترنت.