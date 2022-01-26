أسهل وأسرع طريقة لعمل الكيراتين في البيت لفرد وتنعيم الشعر والنتيجة رائعة

يعتبر الكيراتين من المواد التي تعمل على فرد الشعر، ونجد أن الكثير من الفتيات ذوات الشعر المجعد يذهبون إلى مراكز التجميل لفرد شعرهم به، ولكن قد تكون تكلفته عالية، كما أن هذه الأنواع قد تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيماوية والتي تعمل على حرق بصيلة الشعر مما يؤدي إلى عدم نمو الشعر مرة أخرى، فلماذا لا تقومين بعمله في المنزل، وإليك طريقة عمله بمكونات طبيعية.

الكيراتين في البيت بمكونات طبيعية

يمكنك عمل نوع من أنواع فرد الشعر وذلك بواسطة الكيراتين الطبيعي، وإليك بعض الطرق.

قناع العسل والحليب

يمكنك عمل الكيراتين الطبيعي بمكون العسل والذي يحتوي على الفيتامينات الهامة لنمو الشعر، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

كوب إلا ربع من اللبن الحليب الدافئ.

فرشاة لتمشيط الشعر.

غطاء للرأس.

بلسم مرطب للشعر.

الطريقة:

في كوب قومي بوضع اللبن الحليب الدافئ.

ضعي عسل النحل به، وذوبيه جيداً.

إغسلي شعرك بالشامبو، وتخلصي من الزيوت الموجودة به.

قومي بتمشيط شعرك بالفرشاة.

ضعي الكيراتين الطبيعي على شعرك، وغطيه بغطاء الرأس.

إتركي الخليط على شعرك ساعة.

إغسلي شعرك بالماء، والبلسم.

كرري الخلطة ثلاث مرات خلال الأسبوع للحصول على شعر مفرود بسرعة.

زيت اللافندر لفرد الشعر

إستخدمي هذا النوع من الزيت والذي يعمل على ترطيب الشعر من خلال الوصفة التالية:

المكونات:

أربع ملاعق كبيرة من زيت اللافندر.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مشط من البلاستيك.

الشامبو المخصص لنوع شعرك.

الطريقة: