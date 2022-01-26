بنتلي تعلن عن عزمها إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل في 2025

قالت شركة بنتلي البريطانية للسيارات الفاخرة، الأربعاء، إنها ستبدأ في تصنيع أول سيارة كهربائية بالكامل في 2025، وهي خطوة هامة في التحول المخطط لوحدة فولكسفاجن إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول 2030.
وتعهدت بنتلي باستثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) في مجال الاستدامة خلال العقد القادم.
وقالت الشركة، إنها ستجدد مصنعها في بريطانيا في مدينة كرو لتصنيع السيارات الجديدة.
ولم تتطرق الشركة لمزيد من التفاصيل حول شكل أول سيارة كهربائية بالكامل.
وفي وقت مبكر من هذا الشهر، قالت بنتلي إنها حققت رقما قياسيا في مبيعات 2021، إذ ارتفعت المبيعات العالمية 31% وسط طلب قوي على السيارات الفاخرة.
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