نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ابو ظبي الرياضية اسيا 1 و 2 “AD Sports Asia” الجديد لمشاهدة تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أبو ظبي الرياضية اسيا 2022 هي مجموعة قنوات رياضية عربية إماراتية تتكون من ثماني قنوات فضائية وأربع قنوات مجانية وقناتين مشفرتين وقناة ياس الرياضية المفتوحة وقناة EDGE المشفرة. الأحداث والمباريات الرياضية اليومية، بالإضافة إلى البطولات الرياضية الإماراتية والعربية المختلفة، والبرامج الرياضية المتخصصة التي تضم عددًا كبيرًا من المعلقين الرياضيين لجميع المباريات.

قناة أبو ظبي الرياضية اسيا AD Sports Asia 1

يمكنك الآن مشاهدة قنوات أبو ظبي الرياضية بتقنية HD أو SD عبر القمر الصناعي عربسات ونايل سات بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث جميع ترددات مجموعة قنوات bein sport المشفرة والمفتوحة بعد المشاكل الأخيرة وتعليق قنوات Bein Sport في الشرق الأوسط، وهي الآن متوفرة لكم.

تردد قناة أبوظبي الرياضية ABU DHABI SPORTS على النايل سات

القناة

التردد

الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ FEC

معدل الترميز N

القمر

ABU DHABI SPORTS 1/2/3

11804

أفقي (h)

5/6

27500

عرب سات

ابو ظبي سبورت SD

12226

عمودي (v)

3/4

27500

نايل سات

ابو ظبي سبورت SD 2

12226

عمودي (v)

5/6

27500

نايل سات

ابو ظبي سبورت HD

12467

أفقي (h)

2/3

27500

نايل سات

ابو ظبي سبورت HD 2

12467

أفقي (h)

5/6

27500

نايل سات

جميع ترددات مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية 2022

مفتوح ومشفّر بأحدث التقنيات وبجودة عالية: القنوات الرياضية في أبو ظبي اليوم، قام فريق فلسطين بتجميع معلومات عامة عن قنوات أبو ظبي الرياضية (AD Sports) بحيث يكون الجميع على دراية بالقنوات التي لديها نسبة عالية من المشاهدات.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية اسيا 2022

هي مجموعة قنوات رياضية عربية إماراتية تتألف من أربع قنوات فضائية، وأربع قنوات مجانية، وقناة ياس. المجموعة تابعة لشركة أبوظبي للإعلام وتبث برامجها من أبوظبي.



تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد AD Sports Asia 2

تردد: H11411-11526.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 7 / 8.

تردد قناة ابوظبي الرياضية عرب سات

قمر صناعي: عرب سات. تردد: H11804. معدل ترميز: 27500. استقطاب: افقي. جودة: HD. معامل التصحيح: 4 / 3.

تردد قناة ابوظبي الرياضية الثانية

قمر صناعي: عرب سات. تردد: V12260. معدل ترميز: 27500. استقطاب: عمودي. جودة: HD. معامل التصحيح: 4 / 3.

تردد قناة ابوظبي الرياضية الثالثة الجديدة

قمر صناعي: نايل سات. تردد: H11526-11373. معدل ترميز: 27500. استقطاب: افقي. جودة: HD. معامل التصحيح: 5 / 6.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الرابعة الجديدة 2022