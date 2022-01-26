أسرع وأسهل طريقة شحن شدات ببجي للاندرويد والايفون والحصول على 10000 شدات والعديد من الهدايا

شحن شدات ببجي هي الوسيلة الوحيدة التي تمكن لاعبي ببجي من تخطي مستويات اللعبة الصعبة والوصول إلى المراحل النهائية للعبة، من خلالها يستطيع اللاعب شراء ما يلزمه من أسلحة وذخائر وتغيير السكنات، لذا يسعى دائماً اللاعبين في الحصول على مواقع شرعية لشحن الشدات، بعيداً عن المواقع المضللة التي تستنزف اللاعبين.

شحن شدات ببجي للاندرويد

شحن الشدات هي الغاية الرئيسية لجميع محبي لعبة ببجي الشهيرة، حيث أنها الوسيلة الوحيدة التي تمكن اللاعبين من الاستمرار على قيد الحياة في اللعبة، ويمكن شحن الشدات بطريقة آمنة كما يلي:

يجب أن يكون اللاعب يمتلك رصيد كافي للشحن.

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني للعبة ببجي.

عقب ظهور الصفحة الأساسية للعبة، قم بالضغط على خيار شحن شدات ببجي.

يجب على اللاعب تحديد عدد لفات الشحن.

قم بإدخال البيانات الخاصة باللاعب في الموقع مثل اسم المستخدم، بالإضافة إلى إدخال رقم البريد الإلكتروني للاعب، وأخيراً تسجيل الرقم السري.

تدوين رقم ال ID الخاص باللاعب.

النقر على تأكيد الشحن.

بذلك تكتمل عملية شحن الشدات ويحصل عليها اللاعب، ويستطيع استخدامها بسهولة.

شحن شدات ببجي للآيفون

تختلف طريقة شحن شدات ببجي للآيفون عن الطريقة المعتادة للموبايل، حيث أن الهاتف الايفون له طريقة خاصة من خلال موقع MIdas buy يستطيع من خلالها اللاعب شحن الشدات وهي كالتالي: