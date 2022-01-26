أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير عبر كاش يو

طريقة شحن جواهر فري فاير، عشاق لعبة فري فاير سوف نقدم لكم أسهل طريقه لشحن الجواهر لكي تستمعوا أكثر باللعب، لأن الجواهر هي التي تمكنك من شراء الأسلحة والطائرات والمعدات التي تحتاج إليها أثناء خوض المعركة والتغلب على الأعداء داخل اللعبة، كما أنها تسهل على اللاعب تخطي المستوي الصعب وتمكنه من الانتقال إلى مرحلة جديدة ومستوي أعلي، لهذا سوف نطرح لكم كيفية الشحن بخطوات بسيطة.

طريقة شحن جواهر فري فاير

يوجد العديد من المواقع الإلكترونية المضمونة التي تمكنك من شحن الجواهر ومن بينها موقع كاش يو وطريقة شحن الجواهر من خلاله تكون كما يلي:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع كاش يو.

قم بالضغط على إنشاء حساب جديد، ثم قم بإدخال بريد إلكتروني جديد أو رقم الهاتف و إدخال أسمك.

سوف يرسل إليك الموقع كود سري على الإيميل، لكي يفعل الحساب وتحصل على الجواهر.

بعد ذلك يتم الدخول على موقع غارينا فري فاير 2022.

ثم قم باختيار البلد التي تمكن فيها، وحدد عدد الجواهر التي تريد شحنها.

ثم قم بكتابة رقم الأيدي الخاص باللاعب بشكل صحيح.

حدد طريقة الدفع المختارة وهى كاش يو، ثم قم بتأكيد عملية الشحن.

انتظر مدة قليلة جداً وسوف تلاحظ وجود الشدات في حسابك.

طريقة تحميل فري فاير

لكل من يرغب في تحميل لعبة فري فاير، سوف نقدم لكم الخطوات فيما يأتي:

افتح جوجل بلاي، ثم اكتب اسم اللعبه Free Fire في مربع البحث.

سوف يظهر لك الصفحة الرئيسية للعبة، قم بالضغط عليها.

اضغط على كلمة تثبيت أو تنزيل.

انتظر حتي يتم تنزيل اللعبة، وسوف تجد رمز اللعبة على الشاشة الرئيسية.

قم بالضغط عليه، ثم قم بإنشاء حساب جديد خاص باللعبة.

افتح اللعبة واستمتع باللعب.

بعد فتح لعبة فري فاير سوف تجد نفسك على جزيرة ومعك تسعة وأربعين شخص آخر وعليك أن تتقاتل معهم لكي تتغلب عليهم وتبقي على قيد الحياة، لتنتقل إلى مستوى أعلى ومرحلة أكثر خطورة، لذلك فأنت تحتاج إلى شراء الأسلحة والمعدات لتعيش فترة طويلة وتستمتع أكثر باللعبة.