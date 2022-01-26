نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الأرضية الجزائرية بدون تشفير لمشاهدة أمم إفريقيا 2022 بالمجان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الأرضية الجزائرية بدون تشفير الناقلة لبطولة كأس إفريقيا 2022 بالمجان المقامة حالياً في دولة الكاميرون، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المباراة الهامة التي تقام اليوم على شاشة القناة مجانا بين مصر وكوت ديفوار، كما تجد أن إقبال الملايين من العرب والأفارقة بالبحث حول تردد القناة نتيجة أنها الأولي التي بدأت في بث جميع مباريات أمم إفريقيا بدون تشفير أو دفع رسوم أو اشتراك في باقة توفيرها من الأمور المجانية.

تردد قناة الأرضية الجزائرية بدون تشفير

يبدأ إرتفاع البحث على المحرك جوجل على الإنترنت حول تردد القناة مع قرب بدء مباريات يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر يناير 2022، وهو اليوم الأخير في مواجهات دور 16 من كأس الأمم الأفريقية، وبالبحث حول مجموعة القنوات الفضائية التي أعلنت عن إذاعة البطولة الإفريقية لم تجد سوي قناة الجزائرية الأرضية هي القناة العربية الوحيد التي تمكن المشاهد العربي من كافة أنحاء العالم من إذاعة المباراة ومشاهدة كاملة بدون رسوم مالية مطلقاً.

تنزيل تردد قناة programme national وفك شفرة القناة

الطريقة الصحيحة التي لا يعلمها الملايين حول العالم والذين يزعمون أنه لا توجد قنوات مجانية تذيع بطولة أمم أفريقيا وأن الأمر مختصر على مجموعة قنوات Bein sports المدفوعة، ولكن الأمر غير ذلك فإذا كنت ترغب في مشاهدة القناة عليك القيام بالتالي (تنزيل التردد + فك شفرة القناة)، ولنبدأ بتنزيل التردد:

القمر الصناعي نايل سات. التردد 11680. الإستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تشغيل كود شفرة قناة الأرضية الجزائرية

تختلف تشغيل الكود من جهاز إلي اخر لذا عليك التعرف على نوع جهاز الريسفر الخاص بك ومراجعة الاكواد التالية، ونذكركم برابط سريع تشغيل قناة الجزائرية الأرضية مجانا، أو إتباع التالي:

الدخول على القائمة الرئيسية من جهاز الريموت كنترول menu. الضغط على Biss. انقر على 0000 وان لم تفتح اكتب 1234. سجل رمز الشفرة كالتالي (1100001100000000). الضغط على كلمة ok، واستمتع بمشاهدة المباريات بالمجان.

وإليك فيديو يشرح كيفية تشغيل الشفرة إذا لم تعمل القناة كالتالي:

وصلنا لختام شرح كيفية تنزيل تردد قناة الأرضية الجزائرية بدون تشفير.