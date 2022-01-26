شحن شدات ببجي 2022 بأسرع طريقة ستحصل علي أكثر من 10 ألف شدة

سنتعرف علي كيفية شحن شدات ببجي حيث تشكل UC PUBG Mobile العملة الافتراضية لهذه اللعبة من لعبة battle royale على الهاتف. اي بمعنى آخر، تعد CUs مفيدة جدًا لعمليات الشراء داخل اللعبة، خاصة للحصول على الأسلحة أو حتى الجلود وقنابل وغيرها من العناصر الرائعة. لذلك دعونا نرى كيفية الحصول على UC في لعبة PUBG للجوال دون بذل الكثير من الجهد.

شحن شدات ببجي

يوجد الكثير من المواقع المحتالة التي تطلب منك رقم حسابك، ومن ثم تقوم بالنصب عليك ولا تعطيك شئ، لذلك يجب عليك الشحن من المواقع الرسمية للعبة، حتي لا تتعرض للاحتيال ولكي لا تخسر أموالك، وحسابك أيضا داخل اللعبة، لذلك قم بمتابعه المقالة والطرق المذكورة للشحن فهي رسمية 100%.

طريقة شحن شدات ببجي

حيث يقوم موقع شحن اللعبة الرسمي بعمل عروض دائما لكي تناسب جميع لاعبين اللعبة والآن سنتعرف علي كيفية شحن لعبتنا المحبوبة ببجي موبايل:

يجب عليك اولا الدخول علي اي محرك بحث ثم كتابة Midasbuy.

ثم أختيار البلد التي تسكن بها، فيتوفر جميع بلاد العالم.

ثم اضغط علي كلمة شحن، ثم اختار القيمة التي تريد شرائها.

ولن يطلب منك سوى ادخال المعرف الخاص بك داخل اللعبة فقط.

ثم أختيار طريقة الدفع التي تريد الدفع بها.

بعد إتمام عملية الدفع ستحصل علي الشدات التي قمت بشرائها داخل حسابك.

كيفية الحصول على UC في PUBG Mobile

يمكن الحصول على جواهر COC، حيث لا فرق إذا بدأت لعب PUBG Mobile أو وصلت بالفعل إلى حالة المخضرم. أنت بحاجة إلى كل UC التي يمكنك الحصول عليها إذا كنت ترغب في ممارسة اللعبة أكثر وتحسين رؤيتك العامة.