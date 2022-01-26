مواصفات هاتف Samsung Note 5 وعيوبه وسعره في السعودية

شركة سامسونج العالمية لتصنيع الهواتف الذكية أعلنت عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy Note 5 في عام 2015 م، حيث يأتي الهاتف لتكميل سلسلة Note المميزة من سامسونج، فقد حققت تلك السلسة ناجحاً باهراً في عدد المبيعات منذ نزولها في الأسواق، مما جعلت البعض يتركب إصدارات هواتف سامسونج المقبلة، فقد نناقش معكم مزايا الهاتف وأهم موصفاته والسعر المتوفر عليه.

مواصفات هاتف Samsung Note 5

الهاتف يدعم أتصال شريحة واحدة من النوع Nano-SIM ويدعم اتصال شبكات الجيل الرابع.

نوع الشاشة Super AMOLED وهي دقتها 5.7 إنش.

الهاتف مدعم بطبقة حماية من الأمام والخلف من النوع Corning Gorilla Glass 4، حيث تعمل علي حماية الشاشة من الخدوش وترك العلامات بها.

معالج الهاتف نوعه Exynos 7420 وهو معالج ثماني النواة أربعة معالجات بتردد 2.1 جيجا هرتز، والإثنين الآخرين بتردد 1.5 جيجا هرتز.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Lollipop v5.1.1 ويمكن تحديثه الي النظام Marchmallow v6.0.1.

وزن الجهاز 171 جرام.

الهاتف متوفر بثلاث إصدارات: الإصدار الأول بذاكرة وصول 128 جيجا بايت، الإصدار الثاني بذاكرة وصول 64 جيجا بايت، أما عن الإصدار الثالث بذاكرة 32 جيجا بايت، وجميعهم بذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها 5 ميجا بكسل والكاميرا الخلفية دقتها 16 ميجا بكسل، وفتحتي العدسة 1.9.

الهاتف يدعم خاصية فتح الهاتف ببصمة الإصبع وبه مستشعر لذلك.

الهاتف به مستشعر لنبضات القلب.

بطارية الهاتف بسعة 3000 مللي أمبير وغير قابلة للإزالة.

ألوان الهاتف: اللون الذهبي، اللون الفضي، اللون الأبيض، واللون الأسود.

الهاتف به قلم S الحراري الموجود بجميع هواتف سلسلة نوت.

يتميز الهاتف Steady Video والذي يعمل علي تثبيت الفديو ومنع اهتزاز الصورة أثناء التصوير.

الهاتف به ميزة تشفير الملفات وتخصيص لها ملف.

كثافة الشاشة 518 بكسل لكل إنش.

عيوب هاتف Samsung Note 5

الهاتف غير مقاوم ولا يمتلك وسيلة حماية ضد الماء والأتربة.

بطارية الهاتف لا تقبل الإزالة.

الهاتف لا يدعم خاصية IR وهي الأشعة تحت الحمراء.

الهاتف يدعم شريحة اتصال واحدة، ولا يدعم تزويد المساحة بكارت ميموري خارجي.

كاميرا الهاتف بارزة خارج إطار الجهاز.

سعر الهاتف عالي مقابل مزاياه.

سعر هاتف Samsung Note 5