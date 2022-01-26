نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبدال اكواد فري فاير 2022 Garena والحصول علي الجوائز و شحن جواهر Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة استبدال اكواد فري فاير 2022 قارينا لاسترداد الجوائز، يعتبر استبدال اكواد فري فاير المختلفة من كود الرقصات مثل رقصة العرش او كود السكنات وما الى ذلك يعتمد على كتابة اللاعب الكود الذي يرغب فيه والمكون من 12 حرف ورقم مع تنوع الحروف من كبير الى صغير في الفراغات المخصصة لهذا الكود من أجل الفوز بالجوائز.

استبدال اكواد فري فاير

يقوم موقع جارينا للشحن بعمل ما يحتاج إليه اللاعب من استبدال الكود القديم بالحصول على الجوائز حيث يمنح Garena لاعب لعبة فري فاير ما يريد من جواهر فضلا عن عدد من الأشياء الإضافية التي يكون منها الذهب والماس بالإضافة الى إعداد من الجواهر تكون هدية بحسب ما يقوم به غارينا من عروض مثال ربح 500 جوهرة إذا ما قام اللاعب بشراء مثلهم، وللحصول علي اكواد فري فاير.

شحن جواهر فري فاير

شحن جواهر فري فاير FREE FIRE يكون عن طريق اتباع خطوات الشحن التالية:

تسجيل اللاعب في الموقع الرسمي لشحن اللعبة وهو موقع غارينا Garena.

قيام اللاعب باستخدام حساب الفيس بوك بإدخال كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اتباع التعليمات الواردة في الموقع وكتابة البيانات اللازمة.

بينما يجب إدخال الأيدي id الخاص باللاعب واختيار الدولة والكود التابع لها.

ثم كتابة العدد المطلب من الجواهر واختيار طريقة الدفع.

كذلك القيام بالدفع الفعلي والحصول على العدد الذي قد تم إدخاله في الموقع من الجواهر.

اكواد فري فاير صالحة للجميع 2022

هناك العديد من كودات فري فاير صالحة للجميع ومنها:

DDFRDY1617POUYT / FREE PET

SDAWR88YO16UP / FREE DJ ALOK CHARCTER

ADERT88HKPOW / OUTFIT .

وعلى اللاعب إدخال الكود في المكان المخصص له من اجل الامتثال للطريقة الصحيحة في استبدال الاكواد بحسب ما اعلن عنها موقع غارينا والاستفادة من الجوائز والمكافئات.

كود جواهر فري فاير 2022

يوجد الكثير من اكواد لعبة فري فاير منها ما هو مخصص للرقصات مثل رقصة العرش ورقصة القلب ومنها ايضا ما يكون مخصص للسكنات بالإضافة الى الاكواد الخاصة بالذخائر والحصول على الأسلحة المتطورة والمدمرات الفتاكة التي تفتك بالعدو وتعمل في صدد فوز اللاعب بعد مصارعته مع الأعداء والبقاء وحيدا على قيد الحياة بعد هزيمة الأعداء.