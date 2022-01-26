مواصفات هاتف Samsung Galaxy Grand Prime Plus ومزاياه وعيوبه

أزالت شركة سامسونج الشهيرة والمعروفة عالمياً الستار عن هاتفها Samsung Galaxy Grand Prime Plus في عام 2016 م وبالتحديد في شهر فبراير، فهو هاتف يدعم شبكات الاتصال للجيل الرابع، فقد عملت شركة سامسونج علي نشر إعلانات كبيرة جداً لذلك الجوال ليصبح أقوي منافس لتلك الفئة من الهواتف لنفس السعر المتوفر عليه الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Grand Prime Plus

يدعم هاتف سامسونج الإصدار Samsung Galaxy Grand Prime Plus شبكات الاتصال بالجيل الرابع 4G.

وزن الجهاز 160 جرام، بينما أبعاده 144.8*72.1*8.9 مم.

حجم الشاشة 5.0 بوصة، دقتها 540×960 بكسل بمعدل كثافة 220 بكسل لكل إنش، حيث تدعم الشاشة 16 مليون لون.

الهاتف يعمل بنظام تشغيل اندر ويد 6.0 مارشيمللو.

نوع المعالج Cortex-A53 وهو معالج رباعي النواة سرعته 1.4 جيجا هرتز بذاكرة عشوائية 1.5 جيجا بايت، والهاتف مزود بمعالج رسومي من النوع Mali-T720MP2.

ذاكرة التخزين للهاتف 8 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 1.5 جيجا رام.

يدعم الهاتف تزويد سعة التخزين بكارت ميموري يصل سعته إلي 265 جيجا بايت نوعه Micro SD.

يدعم الهاتف شرحتي وبه مدخلين من النوع SIM CARD.

الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل ومدعومة بفلاش أحادي من النوع ليد.

الكاميرا الخلفية دقتها 8 ميجا بكسل وتدعم خاصية الضبط تلقائياً وبها فلاش ليد.

بطارية الهاتف Li-Ion 2600 mAh وتقبل الإزالة بعكس الإصدارات الأقدم.

يدعم الهاتف راديو FM.

عيوب هاتف سامسونج جراند برايم بلاس

ذاكرة التخزين الداخلية ضعيفة جداً، حيث يتيح استخدام منها 3.4 جيجا بايت فقط.

الكاميرا لا تدعم التصوير بتقنية FULL HD.

جودة الشاشة ضعيفة والدقة سيئة، لذلك يواجه المستخدم صعوبة في مشاهدة فيديو 4K.

الشاشة ليست بها طبقة حماية، لهذا يمكن أن يحدث لها خدوش بكل سهولة.

الهاتف لا يدعم البصمة وليس به مستشعر لذلك.

بطارية الهاتف تنفد بسرعة ولا يدعم الشحن السريع.

سعر الهاتف عالي جداً مقابل ما يقدمه، كما أن جميع الهواتف للشركات المنافسة لنفس الفئة أقل في السعر.

الهاتف لا يدعم اللمس المتعدد.

سماعات الهاتف توجد بالظهر مما يسبب كتم الصوت عن وضعه علي الطاولة.

سعر هاتف Samsung Galaxy Grand Prime Plus