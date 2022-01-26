تردد قناة الجزائرية الارضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

تردد قناة الجزائرية الارضية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2022م والتي ازدادت عملية البحث عنها في الساعات الأخيرة خاصة بعد أن بدأت أولى عمليات البث منها بالمباراة التي جمعت بين منتخبي تونس ونيجيريا ومن المتوقع أن تتم عملية بث مباراة مصر ومنتخب كوت ديفوار اليوم مجانًا عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات، وبإمكانك استقبال تردد قناة الجزائرية الارضية والاستمتاع بمشاهدة المباراة مجانًا من خلال ضبط التردد 11680، بموجب معدل ترميز أفقي 27500 وفك التشفير من خلال الخطوات التالي ذكرها.

تردد قناة الجزائرية الارضية

إضافة لما سبق فإن قناة الجزائرية الارضية قناة مشفرة وتحتاج إلى العديد من الخطوات ليتم فك تشفيرها واستقبالها للاستمتاع بمشاهدة أهم مباريات كأس أمم إفريقيا 2022، وفي التالي خطوات فك تشفير القناة:

أولًا قم بالنقر على أيقونة القائمة والمكتوبة باللغة الإنجليزية menu.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة اختيارات المكتوبة باللغة الإنجليزية Options.

كذلك القيام بالضغط على زر التثبيت والمكتوب باللغة الإنجليزية Installation.

كما يفضل أن تثبيت القناة يدويًا من خلال زر Manual Installation .

. يلي ذلك الضغط على أيقونة الأقمار المكتوبة باللغة الإنجليزية Sat Menu واختيار القمر الصناعي نايل سات.

واختيار القمر الصناعي في تلك الخطوة قم بإدخال التردد أفقي المكتوبة باللغة الإنجليزية H.

كذلك قم بكتابة بضبط معدل الترميز 27500 وقم بالضغط على أيقونة موافق OK.

في تلك اأثناء عليك انتظار الانتهاء من عملية البحث، ومن ثم الضغط على حفظ والمكتوبة باللغة الإنجليزية Save.

في النهاية قم بإدخال رمز فك التشفير من قناة الجزائرية الارضية بكتابة الرقم التالي ” 1100000000000000″.

قنوات عربية ناقلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2022

كما بإمكانك ضبط تردد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2022م ومشاهدة المباريات بجودة عالية من خلال الترددات التالية:

ضبط تردد قناة النبأ الليبية

أولًا قم بضبط اتجاه الدش على القمر الصناعي نايل سات.

كذلك بضبط تردد قناة النبأ على استقطاب أفقي 11096.

على استقطاب أفقي 11096. يلي ذلك القيام بضبط معدل الترميز 27500.

في النهاية قم بالنقر على زر بحث قناة النبأ Al Nabaa tv وسوف يتم تنزيل القناة بعد ضبط التردد بشكل مباشر.

ضبط تردد RTI