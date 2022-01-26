نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة euro truck simulator 2 الأصلية على الكمبيوتر يورو ترك سيميولايتر 2 نقل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتمد لعبة euro truck simulator 2 على قيام اللاعب بعدد من المهمات الصعبة في صدد قيادة الشاحنة العملاقة والتحرك والوصول بهذه السيارة إلى النقطة المطلوبة مع التمكين من سلامة هذه السيارة وسلامة المنقولات مع صيانة النفس من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها اللاعب أثناء السير من نقطة التحرك إلى نقطة الوصول بأمان.

لعبة euro truck simulator 2

تقع على عاتق اللاعب في لعبة ترك سيميولايتر عدد من الالتزامات تكون من اجل ضمان الأمان ومن هذه الالتزامات:

التزام اللاعب بكافة التعليمات الواردة على خريطة التنقل الخاصة بالشاحنة العملاقة.

وقيام اللاعب بتوصيل البضائع سالمة بدون إحداث أي من التلفيات.

كذلك وصول الشاحنة بسلام إلى نقطة الوصول مع تزويدها بالوقود والماء كلما احتاجت إلى ذلك.

كما باللعبة التزام اللاعب بوقت معين يفصل ما بين الانطلاق والوصول يحدده جدول زمني مخصص لذلك في اللعبة.

مستويات لعبة euro truck simulator 2

تتميز بالمستويات المتعددة بها، إذ عند تثبيتها بحجم 48gb على جهاز الكمبيوتر تبدأ اللعبة بالمستوي الأول الذي يأخذ مسار المستوى الثاني والثالث كلما تقدم اللاعب في اللعب وقام بتحدي الصعوبات، ولا يوجد مستوى أخير لهذه اللعبة إذ أن تقدم اللاعب في مراحل اللعب يدفعه إلى الدخول في مستويات متتالية حتي يصل بالشاحنة العملاقة وما بها من بضائع إلى نقطة الوصول المحددة على الخريطة.

متطلبات تشغيل لعبة ايرو ترك سيميولايتر 2

تحتاج اللعبة إلى عدد من الأمور للتشغيل على جهاز الكمبيوتر يكون منها

المعالج: 2.0

وذاكرة: GB RAM 2.

بينما دايركت اكس: Directx 9..0.

مميزات لعبة شاحنات نقل البضائع 2022

كما يوجد العديد من مميزات لعبة محاكي الشاحنات العملاقة يكون من أهمها دخول اللعب في ساحة حقيقية من السير بالشاحنة وسط المخاطر والطرق الوعرة من اجل الوصول الأمن له وللشاحنة ولما معه من بضائع محملة وذلك عن طريق الرسومات ثلاثية الأبعاد التي تحيط باللعبة وأيضا إمكانية تشغيل الموسيقى والكثير من المؤثرات الصوتية التي تجعل اللاعب في وسط حالة شبه واقعية من الخطورة في التنقل وإيصال ما معه إلى النقطة المحددة بشكل امن.