مواصفات هاتف Samsung Galaxy S6 Edge وعيوبه وسعره في السعودية

قامت شركة سامسونج بإصدار أهم هواتفها التي كانت تعرف في ذلك الوقت في عام 2015 م في شهر أبريل، ألا وهو هاتف samsung galaxy s6 edge، حيث كان ذلك الهاتف ينافس أفضل الهواتف من تلك الفئة، فقد قامت الشركة في ذلك الوقت بإجراء العديد من التطويرات الهامة والإمكانيات المميزة من حيث المواصفات والشكل، فعلي الرغم من عدم اختلاف الهاتف بشكل كبير عن هاتف Samsung Galaxy S6 ألا أن شكل الهاتف الخارجي جعله يتميز عن هذه الهواتف من تلك الفئات والفئات التي قبلها، ففي ذلك المقال نسرد أهم مواصفات الهاتف والمزايا التي يتمتع بها وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S6 Edge

وزن الجهاز 132 جرام.

يدعم الهاتف شريحة اتصال واحدة نوعها Nano SIM Card، ويدعم اشبكات الجيل الرابع LTE .

نوع الشاشة 5.1 inches، والدقة من النوع Quad HD، وكثافة الألوان 577 بكسل، حيث تستطيع الشاة عرض 16 مليون لون.

الهاتف به معدل حماية للزجاج من النوع Corning Gorilla 4.

الهاتف به معدلات حماية للغطاء الخلفي، حيث تم تصنيعه من زجاج الغوريلا 4.

نظام تشغيل الهاتف اند رويد 5.0.2 Lolipop، ويمكن تحديثه الي نظام التشغيل نوجا 7، ويأتي مع الهاتف أنظمة التشغيل Touch Wiz و Samsung Pay.

كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 1.9.

كاميرا الهاتف الخلفية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 1.9، وتدعم تلك الكاميرا التصوير 4K ومزودة بفلاش من النوع ليد LED.

الهاتف به قارئ لبصمة الإصبع وبه مستشعر للخاصية.

الهاتف به معالج نوعه Exynos 7420 وهو ثماني النواة بمعمارية 64 بت، وبه معالج رسومي من النوع Mail-T760.

الهاتف بثلاث إصدارات تختلف في ذاكرة التخزين الأساسية وتتفق في ذاكرة الوصول العشوائية، فذاكرة التخزين: 32 جيجا بايت، 64 جيجا بايت، 128 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية 3 جيجا رام.

سعة البطارية 2600 مللي أمبير ولا تقبل الإزالة.

عيوب هاتف Samsung Galaxy S6 Edge

البطارية لا تقبل الإزالة. الهاتف لا يدعم استخدام كارت مميموري خارجي. الهاتف ليس به Radio FM. الهاتف ليس به معدل حماية من الماء والأتربة. الهاتف ليس به سماعات ستريو للمكالمات .

سعر جوال Samsung Galaxy S6 Edge