نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العودة إلى المدارس خصم %63 عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية و اللوحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة إلى المدارس خصم %63 عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية و اللوحية، نقدم لكم مجموعة من عروض العودة إلى المدارس حيث يتوفر سامسونج جالاكسي A7 لايت تاب حجم 8.7 إنش سعة 32 جيجا بايت، بسعر 629 ريال بدلا من 699 ريال خصم 10%، يتوفر لينوفو تابلت تقنية الجيل الرابع سعة 32 جيجا بايت 2 جيجا رام، بسعر 599 ريال بدلا من 699 ريال خصم 14%، يتوفر تابلت ايكون واي فاي 10.1 بوصة بسعر 449 ريال بدلا من 599 ريال خصم 25% ضمن تخفيضات هايبر لولو على الأجهزة اللوحية.

عروض العودة إلى المدارس

تتوفر كاندي غسالة و نشافة تعبئة أمامية سعة 10 / 6 كيلو، بسعر 2199 ريال بدلا من 3299 ريال خصم 33%، تتوفر ضمن تخفيضات هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية بيكو نشافة ملابس بالهواء سعة 7 كيلو، بسعر 1189 ريال بدلا من 2499 ريال خصم 52%، تتوفر كاندي غسالة ملابس فتحة امامية ونشافة 8 / 5 كيلو، بسعر عروض العودة إلى المدارس 1749 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 42%، تتوفر وايت وستنجهاوس غسالة ملابس بفتحة علوية سعة 10 كيلو، بسعر 1699 ريال بدلا من 2099 ريال خصم 19%.

تخفيضات هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية

تتوفر أريتي غلاية لاسلكية سعة 1.7 لتر، بسعر عروض العودة إلى المدارس 54 ريال بدلا من 109 ريال خصم 50%، يتوفر أريتي خلاط 430 واط بسعر 69 ريال بدلا من 149 ريال خصم 54% تخفيضات نصف الثمن، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية بلاك أند ديكر قلاية هوائية سعة 1.2 لتر، بسعر 259 ريال بدلا من 699 ريال خصم 63%، يتوفر نوتري بوليت خلاط كهربائي 900 واط، بسعر 389 ريال بدلا من 689 ريال خصم 44%.

عروض هايبر لولو على الثلاجات

تتوفر ثلاجة توشيبا فضية سعة 618 لتر باللون الفضي، بسعر 4699 ريال بدلا من 5799 ريال خصم 19%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر لولو عروض على الأجهزة الكهربائية فريزر علوي LG سعة 314 لتر، بسعر 3799 ريال بدلا من 5699 ريال خصم 33%، يتوفر سوبر جينرال فريزر عمودي سعة 260 لتر، بسعر 2149 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 10%، تتوفر ثلاجة ميديا سعة 413 لتر باللون الفضي، بسعر عروض العودة إلى المدارس 2299 ريال بدلا من 2749 ريال خصم 16%.

عروض هايبر لولو على الأفران

يتوفر ال جي فرن سيراميك 5 شعلة استيل، بسعر 4699 ريال بدلا من 6299 ريال خصم 25%، يتوفر الكترولكس فرن غاز 90 X 60 5 شعلة، بسعر عروض العودة إلى المدارس 2199 ريال بدلا من 2399 ريال، يتوفر ايكون ستانلس ستيل موقد غاز 3 شعلة استانلس استيل، بسعر 169 ريال بدلا من 239 ريال خصم 29%، يتوفر ايكون موقد غاز استانلس استيل 2 شعلة بسعر 149 ريال بدلا من 199 ريال خصم 25% ضمن تخفيضات هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية.