تحميل لعبة جاتا 7 للكمبيوتر الأصلية وطريقة التحميل الصحيح

طريقة تحميل جاتا 7 على الكمبيوتر، كما نعلم جميعاً لدى الولايات المتحدة الأمريكية شوارع جميلة وأماكن رائعة ولكن هناك العديد من العصابات والحروب بين العصابات، وفي عام 1997 قامت شركة Rock star لعبة جاتا 7 المستوحاة من الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة تم إطلاق نفس الشوارع الأمريكية ونفس الفكرة في لعبة جاتا 7على PlayStation 1 ويتم تحديثها باستمرار، لذلك تم إصدارها على PlayStation 2 ثم PlayStation 4، ومتوفرة أيضًا على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر مما يضيف لشعبيتها وأرباحها المرتفعة جدا.

ما هي لعبة جاتا 7 على الكمبيوتر

لعبة جاتا 7 على الكمبيوتر أو لعبة لص السيارات، هي لعبة حرب العصابات هي لعبة تنزيل مجانية أي ستحصل عليها بسهولة، وسوف تصبح عضوا في عصابة، وستقاتل العصابات وتسرق السيارات والأسلحة من الآخرين وتحتوي على عدة مراحل، بمجرد فوزك بالمرحلة الأولى ستنتقل إلى المرحلة الثانية وستحصل على جائزة، وعادة ما تسمح لك بشراء أسلحة وقنابل لمواجهة الآخرين وستحصل على مساحة صغيرة معروضة في بداية اللعبة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وستكتشفها بالدرجات، فهي لعبة مليئة بالإثارة والأكشن.

طريقة تحميل لعبة جاتا 7 على الكمبيوتر:

تحتاج اللعبة لمساحة وذلك لأن الجرافيك يكون فيها قوي فكل ما هو عليك أن تقوم بهذه الخطوات وبأسهل الطرق:

انقر على الرابط الخاص باللعبة.

سوف تظهر لك العلامة الخاصة بتنزيل البرنامج فقم بتنزيله.

بعد أن تنتهي من التنزيل ستجد أن اللعبة داخل القائمة الخاصة بالتنزيلات.

ثم بعد ذلك تقوم بتثبيت اللعبة على الكمبيوتر.

وبعد ذلك تستطيع أن تلعب اللعب بكل سهولة.

مميزات تحميل لعبة جاتا 7 على الكمبيوتر: