سعر ومواصفات موبايل iPhone 13 Pro Max في المملكة السعودية والإمارات

مواصفات واسعار تليفون ايفون برو ماكس 13 نتحدث عنها من خلالتلك السطور حيث تعتبر نوعية الهاتف آيفون برو ماكس من بين أكثر الهواتف التي تعد مطورة وتحتوي على العديد من التحديثات والتي تؤهلها لتكون من بين أقوى الهواتف المتواجدة بالتوقيت الراهن بالأسواق المحلية والعالمية، حيث يعد ضمن قائمة أفضل الهواتف، والتي تحوي عددا من الامتيازات والمواصفات أكثر من نوعيات الهواتف الأخرى، وفيما يلي من الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن المواصفات الخاصة بالهاتف، وكذلك تكلفة شرائه بالأسواق.

مواصفات تليفون ايفون برو ماكس 13

المواصفات والأسعار لتليفون ايفون برو ماكس 13 من أهم ما يبحث عنه كل من يرغب في الاستخدام لهذا الهاتف، حيث تعتبر نوعية الهاتف التي تحمل الاسم للماركة العالية آبل، ويحمل عدد من المواصفات المميزة والتي نذكر منها ما يلي في الفقرة التالية:

مواصفات ومميزات تليفون ايفون برو ماكس 13

مواصفات تليفون ايفون برو ماكس 13 من بينها ما يلي في النقاط المقبلة:

الهاتف تتوفر فيه عدد من الكاميرات من النوع الخلفي تبلغ ثلاثة، وتعد معدلة ومطورة بشكل كبير.

الدقة الخاصة بالكاميرات تبلغ 12 ميجا بكسل.

الكاميرات قد تم تزويدها بعدسات يبلغ عددها 3.

الكاميرات قد تم تزويدها بعدسات يبلغ عددها 3. الكاميرا الخاصة بالهاتف داعمة للتصوير بالتقنية 4K.

الشاشة بالقياس الذي يبلغ 6.7 بوصة.

الشاشة من النوع سوبر ريتينا.

الشاشة تعد مقاومة بشكل كبير للماء.

البطارية قد تم التحسين والتطوير من خدمتها بحيث تتحمل تشغيل الهاتف لفترات طويلة.

الشاحن يعد سريع، ويقوم بالشحن حتى خمسين بالمائة وهذا خلال نصف ساعة فقط.

سعر تليفون ايفون برو ماكس 13

تليفون ايفون برو ماكس 13فب الأسواق يبدأ السعر الخاص بالهاتف من نوع آيفون برو من القية المالية ألف تسعة وتسعين دولار أمريكي وهذا ما يعدل سبعة عشر ألف جنيه مصري، وهذا السعر للنسخة التي تمتلك ذاكرة مائة ثمانية وعشرين جيجا بايت، بينما الإصدار لسعة التخزين 256 جيجا بايت سعره يصل لنحو ألف مائة تسعة وتسعين دولار وبالسوق المحلي ثمانية عشر ألف جنيه ، ويمكنكم شراءه بسهولة من أحد الأماكن المعروفة في بلدك