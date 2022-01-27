نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود تنشيط شبكة فودافون 2022 من الموبايل بالخطوات وأهم أكواد vodafone في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود تنشيط شبكة فودافون 2022 ؛ من أهم الأكواد التي يجب على جميع عملاء شركة فودافون أن يكونوا على علم بها، لأنه يساعد في تنشيط الشبكة، ويجعل الهاتف قادر على الاتصال سواء في المكالمات أو الاتصال بالأنترنت، وزيادة جودته حتى مع في أصعب الأماكن المغلقة، ولأن هذا الأمر يهتم به عدد كبير من الأشخاص جئنا لكم اليوم بطريقة تنشيط شبكة فودافون بخطوات بسيطة مع كود التنشيط حتى تستطيعوا الاستمتاع بجودة اتصال عالية جدًا.

كود تنشيط شبكة فودافون 2022

منذ انطلاق شركة فودافون مصر وهي تتميز بجودة الاتصال، حتى في الأماكن المغلقة ومع أقل تغطية للشبكة تظل جودة الاتصال في المكالمات او بالأنترنت جودتها عالية.

لذا استطاعت أن تنافس شركات الاتصال الأخرى في تلك المنطقة، لذا كشفت الشركة عن كود تنشيط للشبكة.

وخطوات يتم المرور بها تجعل الشبكة قوية وبجودة عالية والتنشيط الشبكة يجب إدخال كود #888*4* ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

الضغط على رقم 1 لاختيار اللغة العربية.

ثم الضغط على رقم 3 لاختيار تنشيط خدمة الانترنت.

على الفور سيتم تغيير شكل الشبكة بالهاتف وسيتم تنشيطها سريعًا، وبالطبع ستتحسن جودة الاتصال عند المكالمات.

سيتوجب إعادة تشغيل الهاتف مرة أخرى حتى يتم إتمام العملية بنجاح.

خطوات تنشيط شبكة فودافون من الهاتف

يتم تنشيط شبكة فودافون سواء للمكالمات أو للأنترنت من خلال إعدادات الهاتف، عن طريق إتباع بعض الخطوات التي لن تستغرق سوى عدة دقائق.

للاستفادة من كل الخدمات المقدمة من الشركة، ولا سيما أثناء الضغط الشديد على خدمة فودافون كاش، أو تنشيط شبكة فودافون يتم القيام بهذه الخطوات:-

يتم التوجه للإعدادات بالهاتف.

ثم اختيار شبكات الهاتف المحمول.

اختيار مشغل الشبكة.

تحديد شبكة فودافون، والتي ستظهر في الشريط العلوي من الهاتف.

يجب اختيار تحديد تلقائي.

يتعين أيضًا عند المرور بهذه الخطوات إعادة تشغيل الهاتف مرة أخرى حتى يتم حفظ الإعدادات.

ويفضل إغلاق الهاتف لمدة 5 دقائق أو تفعيل نمط الطيران ثم محاولة الاتصال مرة أخرى، وتشغيل شبكات الهاتف.

اهم اكواد فودافون لا غنى عنها

لم يكن كود تنشيط شبكة فودافون هو فقط الذي يجب على جميع العملاء معرفته.

بل أيضًا يتوفر مجموعة من اكواد فودافون يجب أن يحتفظ بها الجميع، لأنها ستساعد في إنهاء الكثير من المهام دون الحاجة للاتصال بخدمة العملاء.

لذا سنعرض عليكم الآن مجموعة اكواد قوموا بحفظها فورًا:-