نقدم إليكم أفضل طريقة لتثبيت لعبة Minecraft ماين كرافت على الكمبيوتر وأجهزة المحمول الحديثة

طريقه تثبيت لعبه ماين كرافت هي اللعبة الأكثر تداولًا بين محبي الألعاب من الأطفال والكبار، فبداخل اللعبة يوجد عدد من العوالم التي تسمح للاعبين أن يقوموا باكتشافها والتمتع بما بها من سحر، كما أنها تساعد على زيادة الجانب الإبداعي لدي اللاعبين بحيث أنه يمكن للاعبين أن يقوموا بالبناء والتعديل بمختلف الأشكال التي يرغب بها، كما أنها تقوم بزيادة الجانب التخطيطي من خلال التخطيط للحروب والهجوم على الآخرون من اللاعبين، وفي هذا المقال سنوضح إليكم أهم الطرق التي تمكن جميع محبين لعبة ماين كرافت من تحميلها وتثبتها بسهولة على جميع الأجهزة الخاصة بهم سواء نظام أند رويد أو أيفون وأيضا على أجهزة الكمبيوتر تابعوا قراءة ما يلي.

طريقه تثبيت لعبة ماين كرافت

يمكن للاعبين تحميل وتثبيت اللعبة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بعدد من الطرق وهذه الطريقة تعتبر واحدة من أمن الطرق التي يتم إتباعها لكي يتم تثبيت هذه اللعبة على الأجهزة ولتطبيقها يتم إتباع الأتي:

من على المتصفح الموجود على الجهاز يتم فتح صفحة البحث.

ثم يتم كتابة اسم اللعبة، ويتم الضغط على بحث، ثم يتم الضغط على الموقع الرسمي لعبة.

ويتم الضغط على خيار التجربة من الموقع الرسمي، لتجربة اللعبة بالفترة التجريبية.

ث يتم تنزيل اللعبة على الجهاز بالفترة التجريبية.

وبعد اكتمال التنزيل يتم تثبيت اللعبة على الجهاز.

وبعد التثبيت يتم فتح اللعبة وإدخال الحساب الخاص عليها وتشغيلها.

خطوات تثبيت لعبه ماين كرافت على الأندرويد

كما أنه يمكن أن يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على هواتف الأندرويد بطريقة سهلة وبسيطة وتكون الطريقة بالشكل التالي: