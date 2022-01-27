طريقة شحن شدات ببجي موبايل BUPG MOBILE بطريقة آمنة من موقع ببجي الرسمي

ننشر لكم عبر موقعنا طريقة شحن شدات ببجي بطريقة رسمية، حيث أن شدات ببجي من أهم العناصر التي يحتاجها اللعب لتنظيم اللعبة وتحقيق أعلى انتصارات والبقاء على قيد الحياة أطول وقت، حازت لعبة ببجي رقم قياسي في التحميل من بين ألعاب الفيديو الإلكترونية القتالية وتتميز اللعبة أنه يمكن لجميع الفئات السنية تحميل اللعبة وتتيح العديد من المواقع شحن الشدات لكنها مجهولة المصدر وغير موثوقة، لذلك سنوفر لكم طريقة الشحن الرسمية للشدات ببجي عبر موقعنا في هذا المقال تابعوا ما يلي.

طريقة شحن شدات ببجي

شدات ببجي تحقق للعب مستويات وإمكانيات أفضل داخل اللعبة يستخدمها اللاعب لتطوير الموقف وشراء المعدات والشحن يكون كالتالي

يجب فحص اتصال شبكة الانترنت والتأكد من اتصالها بالجهاز.

البحث عن الموقع الرسمي للعبة ببجي على الانترنت.

الدخول علي الموقع الرسمي من خلال الرابط الذي حصلت عليه من البحث.

قم بإنشاء حساب خاص بك علي موقع اللعبة.

ثم اختر شحن شدات ببجي.

حدد مجموعة أو كم الشدات الذي ترغب بتحميله.

ادخل الرقم السري الخاص بالأيدي التابعة لك في المربع الموجود.

انقر موافقة، انتظر قليلا ثم تأكد من تحويل الشدات المحددة إلى حسابك.

بعد استلام الشدات يتوجب عليك تغيير كلمة السر الخاصة بالأيدي لتصبح أقوى حتى لا يستطيع أي شخص اختراق حسابك بسهولة، وأن لم يتوفر لديك رصيد بالأيدي يمكنك الشحن من خلال رصيد التلفون المحمول وذلك بإدخال رقم التليفون واتباع تعليمات تحويل الرصيد إلى الموقع بنفس الخطوات السابقة.

شحن شدات ببجي نيو ستيت اخر اصدار

يبحث اللاعبين حول طريقة شحن شدات لعبة ببجي الإصدار الأخير وهل يختلف عن الإصدار السابق أم لا، لذلك حرصنا علي إجابة جميع التساؤلات، حيث أن شحن الشدات لأي من إصدارات ببجي يكون بنفس الطريقة السابقة دون أي اختلاف ويمكن شحن الشدات مجانا من خلال تتبع بعض المواقع المربح التي تعطي رصيد مقابل مشاهدة الإعلانات المدفوعة عبر الموقع وبهذا الرصيد تتمكن من الحصول على الشدات المرغوبة من الموقع بشكل مجاني دون الحاجة إلى بكافة الأيدي.